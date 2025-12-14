Blöd gestürzt! Sorge um ÖFB-Teamverteidiger

Was für ein gebrauchter Tag für den SV Werder Bremen: Nicht nur, dass das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 0:4 verloren gegangen ist, mit Marco Friedl hat man auch noch den Kapitän und Abwehrchef der Hanseaten wegen einer Verletzung auswechseln müssen! Die Sorge ist groß, dass diese schwerwiegend sein könnte …