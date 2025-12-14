Blöd gestürzt! Sorge um ÖFB-Teamverteidiger

Was für ein gebrauchter Tag für den SV Werder Bremen: Nicht nur, dass das Bundesliga-Heimspiel gegen den VfB Stuttgart mit 0:4 verloren gegangen ist, mit Marco Friedl hat man auch noch den Kapitän und Abwehrchef der Hanseaten wegen einer Verletzung auswechseln müssen! Die Sorge ist groß, dass diese schwerwiegend sein könnte …
Was passiert war: Nachdem es bereits zur Pause 0:2 gestanden war, wurde es für Werder bald nach Wiederbeginn noch schlimmer.
Denn der 27 Jahre alte ÖFB-Internationale Friedl fiel in der 56. Minute bei einem Zweikampf mit dem Stuttgarter Nikolas Nartey unglücklich auf seine Schulter – mit Folgen.
Konkrete Diagnose ausständig
Er musste trotz intensiver Behandlungsbemühungen von Bremer Betreuern wenig später ausgewechselt werden. Was Friedls Verletzung anbelangt, ist eine konkrete Diagnose zur Stunde ausständig …
Durch diesen Ausfall und die noch einmal eine Minute später gegen Verteidiger Karim Coulibaly verhängte Gelb-Rote war die Partie für Werder nicht mehr zu retten, am Ende stand ein 0:4 auf der Anzeigetafel.
