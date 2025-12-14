Vorteilswelt
Digitalisierung: Fluch oder Segen?

Forum
14.12.2025 11:40
(Bild: vegefox.com - stock.adobe.com)

Die gedruckten ÖBB-Taschenfahrpläne waren für viele Fahrgäste auch heutzutage noch wichtig; das zeigt sich bei der Verunsicherung, die durch ihr Wegfallen nun entsteht. Nicht nur Ältere, sondern auch Menschen ohne Smartphone sind davon betroffen. Was halten Sie davon, dass die Digitalisierung immer flächendeckender wird? Schreiben Sie es gern in die Kommentare!

0 Kommentare

Die ÖBB stellen die Druckversion des Fahrplans wegen hoher Kosten, häufiger Fahrplanänderungen und zur Ressourcenschonung ein. Künftig will man eher auf digitale Lösungen wie QR‑Codes und die Scotty‑App setzen. Damit sind sie nicht allein. Immer mehr Anwendungen sind mittlerweile digitalisiert.

Wie empfinden Sie die Entscheidung der ÖBB, mehr auf Digitales zu setzen? Welche Erfahrungen haben Sie allgemein mit digitalen Fahrplanangeboten gemacht – sind diese in Ihren Augen ausreichend praktikabel? Und welche Unterstützung braucht es Ihrer Ansicht nach, um solche Umstellungen leichter zu bewältigen, insbesondere, wenn es um ältere Menschen geht? Lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben, wir sind gespannt auf Ihre Perspektiven!

Porträt von Community
Community
