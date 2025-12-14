Digitalisierung: Fluch oder Segen?

Wie empfinden Sie die Entscheidung der ÖBB, mehr auf Digitales zu setzen? Welche Erfahrungen haben Sie allgemein mit digitalen Fahrplanangeboten gemacht – sind diese in Ihren Augen ausreichend praktikabel? Und welche Unterstützung braucht es Ihrer Ansicht nach, um solche Umstellungen leichter zu bewältigen, insbesondere, wenn es um ältere Menschen geht? Lassen Sie uns an Ihren Gedanken teilhaben, wir sind gespannt auf Ihre Perspektiven!