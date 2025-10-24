Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

99% weniger Gewinn

Porsche mit Milliardenverlust in nur einem Quartal

Wirtschaft
24.10.2025 19:28
Porsche am Tiefpunkt? Der Verlust werde für die Neuausrichtung in Kauf genommen, so die ...
Porsche am Tiefpunkt? Der Verlust werde für die Neuausrichtung in Kauf genommen, so die Chefetage.(Bild: APA/Bernd Weissbrod)

Nächster Schock in der Autobranche: Nachdem VW gerade noch einen Produktionsstopp verhindern konnte, rutscht Tochter Porsche tief in die Krise. 967 Millionen Euro Betriebsverlust stehen in den Büchern – und das in nur drei Monaten. Gesamt schrumpfte das Ergebnis von vier Milliarden Euro auf 40 Millionen. 

0 Kommentare

„Wir erwarten, dass wir den Tiefpunkt in diesem Jahr durchschreiten und Porsche sich ab 2026 spürbar verbessert“, versucht Finanzchef Jochen Breckner trotz der Zahlen zu beruhigen. Das Ergebnis spiegle die Belastungen durch die strategische Neuausrichtung wider. Unter neuer Führung soll ab kommendem Jahr alles besser werden: Der ehemalige McLaren-Chef Michael Leiters übernimmt von Oliver Blume, der sich nur noch auf die Führung des VW-Konzerns konzentrieren soll.

Porsche-Bilanz

  • Belastungen durch die strategische Neuausrichtung führten im dritten Quartal zu einem Betriebsverlust von 967 Millionen Euro.
  • Das Betriebsergebnis bis Ende September brach um 99 Prozent ein: Von Jänner bis September schrumpfte das operative Konzernergebnis von 4,04 Milliarden Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres auf nunmehr 40 Millionen Euro zusammen.
  • Umsatz und Absatz sanken nur um rund 6 Prozent.
  • Bei 212.069 ausgelieferten Fahrzeugen erzielte die VW-Tochter 26,9 Milliarden Euro Umsatz.

Ganz überraschend kam das Minus, das nach Börseschluss veröffentlicht wurde, nicht: Analysten hatten im Vorfeld mit einem Verlust von 600 Millionen Euro gerechnet. Porsche hatte zudem angekündigt, 1,8 Milliarden Euro an Restrukturierungskosten im dritten Quartal zu verbuchen.

Woher kommt das Milliardenminus?
Doch schuld ist nicht nur die Neuausrichtung ... Porsche leidet unter Absatzverlust in China, wo der Luxusfahrzeugmarkt mit der schwächeren Wirtschaft eingebrochen ist. Die US-Importzölle schlagen in diesem Jahr mit einem mittleren dreistelligen Millionenbetrag zu Buche. Der strategische Schwenk zu mehr Verbrennermodellen und dem Verschieben einer Elektroauto-Plattform, das Einstampfen der eigenen Batterieproduktion und ein Personalabbau summieren sich auf Belastungen von 3,1 Milliarden Euro. 

Lesen Sie auch:
Allein bei Porsche nimmt man Milliarden in die Hand, um die ehrgeizigen Elektro-Pläne über den ...
Elektro-Pläne gekippt
Statt Strom: Diese Marken bleiben beim Verbrenner!
22.10.2025
Wechsel im Vorstand
Porsche: Ex-McLaren-Chef soll Oliver Blume folgen
17.10.2025

Stichwort Personalabbau: Der ist noch lange nicht vorbei. Der Wegfall von 1900 Stellen wurde schon zu Jahresbeginn angekündigt, aktuell wird mit dem Betriebsrat über einen weiteren Abbau verhandelt. Was das betrifft, klingt Finanzchef Breckner bei weitem nicht mehr so beruhigend: „Wir müssen davon ausgehen, dass sich die Rahmenbedingungen auf absehbare Zeit nicht verbessern.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
McLaren
Krise
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Christian Lindner
„Stadtbild-Sager“
Lindner: „Sicherheitsgefühl hat sich verändert!“
Im Gleichgewicht:
Wie Bewusstsein zum neuen Luxus wird
Lebensmittelpreise
„SPÖ-Billigstrategie bedroht heimische Jobs!“
Gesetz wird „zerstört“
Schilling: „So beendet EU den Schutz für Kinder“
Die Digitalisierung macht auch vor Führerscheinen nicht Halt. Bis 2030 soll die Fahrberechtigung ...
Neue Regeln abgesegnet
Führerschein am Handy und EU-weite Fahrverbote
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Goldpreis stürzt ab: Tiefster Fall seit 10 Jahren
252.769 mal gelesen
Ist die Rekordrallye bereits wieder vorbei? Zumindest ging es am Dienstag mit dem Kurs ...
Oberösterreich
Vermisste Freunde lagen zehn Jahre tot im Stausee
243.453 mal gelesen
Die Suche nach Maximilian Baumgartner und Andreas Leitner fand nach zehn Jahren nun ihr Ende. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
205.862 mal gelesen
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Wegen Umweltauflagen
USA und Katar drohen EU mit Gas-Lieferstopp
99% weniger Gewinn
Porsche mit Milliardenverlust in nur einem Quartal
Kommt Geld richtig an?
Neue Überweisungsregeln verunsichern Kunden
Krone Plus Logo
Post gegen Casinos
Kampf um die Lotto-Lizenz in der Staatsholding
Krone Plus Logo
Die besten Tipps
Wie man jetzt günstig auf Urlaub fahren kann
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf