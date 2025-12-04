Tankstellenbetreiber aus Linz meldet Insolvenz an

Vorteilswelt
Oberösterreich
04.12.2025 15:30

Das Linzer Familienunternehmen Stiglechner mit 140 Tankstellen und 640 Mitarbeitenden muss Insolvenz anmelden. Verhandlungen mit einem möglichen Investor und Banken sind gescheitert. Betroffen sind die Julius Stiglechner GmbH und die Stiglechner Tankstellen GmbH.

0 Kommentare

Der Mineralölhändler sei zahlungsunfähig und werde beim Landesgericht Linz einen Insolvenzantrag einbringen. Stiglechner habe in den vergangenen beiden Jahren Verluste geschrieben – minus 20,7 Millionen Euro 2023 und minus 9,3 Millionen Euro 2024 laut Bilanzen der Julius Stiglechner GmbH.

Starke Absatzeinbrüche
„Durch die Auswirkungen der Coronakrise kam es zu starken Absatzeinbrüchen, zusätzlich erfolgten mit der hohen Inflation und dem Ölpreisverfall in den vergangenen Jahren auch für die Stiglechner-Gruppe unvorhergesehene Preissteigerungen“, erklärte das Unternehmen gegenüber „OÖN“. Diese Kombination sowie hohe Investitionskosten hätten die hohen Fehlbeträge ergeben.

Lesen Sie auch:
Der Pleitegeier kreist über Mangold Bau.
Nächste Insolvenz
Baufirma schlittert in Millionenpleite
02.12.2025
Die Julius Stiglechner GmbH betrieb auch die eigene Tankstellenmarke iQ.
Die Julius Stiglechner GmbH betrieb auch die eigene Tankstellenmarke iQ.

Restrukturierung scheiterte
Bereits seit 2024 – Martin Roy kam neben Elsa Dutzler-Stiglechner als Sanierer in die Geschäftsführung – sei ein mit den Banken abgestimmter Restrukturierungsprozess gelaufen, der letztendlich scheiterte. „Nach sorgfältiger Prüfung aller wirtschaftlichen Optionen musste festgestellt werden, dass eine Fortführung des Geschäftsbetriebs nicht mehr möglich ist“, hieß es.

Die betroffenen Mitarbeiter seien bereits persönlich informiert worden. Ob das Unternehmen vom Insolvenzverwalter vorübergehend fortgeführt wird und die 640 Jobs erhalten bleiben, werde das Insolvenzverfahren in den kommenden Tagen zeigen.

