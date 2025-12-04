Erst drei Jahre alt! „Wunderkind“ holt sich Rekord

Drei Jahre, sieben Monate und 20 Tage jung – und schon in den Schach-Geschichtsbüchern. Das ist Sarwagya Singh Kushwaha aus Indien gelungen. Er ist nun der jüngste Spieler, der je eine offizielle Wertungszahl des Weltschachverbandes FIDE erreicht hat.
Wenn er nicht gerade Schach-Geschichte schreibt, besucht Kushwaha noch die Vorschule im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh. Als jüngster Spieler der Geschichte hat er nun eine offizielle Wertungszahl des Weltschachverbandes erreicht.
Mit der Wertungszahl wird die Spielstärke bewertet. Um so eine Zahl zu erhalten, muss ein Spieler mindestens einen Gegner mit bestehender Wertung besiegen – das ist Kushwaha nun gelungen. Der bisherige Rekordhalter war sein Landsmann Anish Sarkar mit drei Jahren, acht Monaten und 19 Tagen.
Soll Großmeister werden
Der Vater des „Vorschul-Wunderkinds“, wie Kushwaha nun genannt wird, zeigt sich gegenüber indischen Medien stolz und kündigte an: „Wir wollen, dass er ein Großmeister wird!“
Indien gilt seit vielen Jahren als Schach-Hochburg. Auch der aktuelle Weltmeister Gukesh Dommaraju kommt aus dem Land.
