Erst drei Jahre alt! „Wunderkind“ holt sich Rekord

Mit der Wertungszahl wird die Spielstärke bewertet. Um so eine Zahl zu erhalten, muss ein Spieler mindestens einen Gegner mit bestehender Wertung besiegen – das ist Kushwaha nun gelungen. Der bisherige Rekordhalter war sein Landsmann Anish Sarkar mit drei Jahren, acht Monaten und 19 Tagen.