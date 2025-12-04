Rapid: Katzer beendet endgültig die Spekulationen!

Tugenden auf dem Platz

Weil die Liga eng ist, alle vermeintlich Großen schwächeln. Morgen will Rapid gegen Ried den ersten Schritt aus der Krise machen. Die Trainingswoche nutzte Kulovits auch, um aus den unterschiedlichen Individualisten eine Einheit zu formen – mit Teambuilding. „Wir waren beim Bowling, dann in einem Escape Room“, erzählt Kulovits. „Wir wollen, dass sich die Spieler connecten.“ Ohne Handys galt es, sich zu befreien. Wobei die Kleingruppen gemischt wurden. „Jeder musste sich einbinden“, so Kulovits. „Das sind die Tugenden, die wir auch auf dem Platz sehen wollen.“ Zuletzt bei Rapid vergeblich.