Phantom-Stadträtin gibt jetzt erstes Lebenszeichen

Das Sparkonzept der Frau Stadträtin

Während einer der seltenen Auftritte rechtfertigt Ulrike Nittmann ihre politische Daseinsberechtigung und hat dann doch noch eine Idee, wie man das klamme Budget der Stadt sanieren könnte. „Von 13 auf neun Stadträte einsparen. Die müssen ausreichen. Das wäre eine echte Ersparnis“, rechnet die 56-Jährige vor. Von den neun Stadträten soll dann auch jeder einen Aufgabenbereich haben. Für die Freiheitlichen forderte sie einen eigenen Sicherheitsstadtrat. Ob sie dafür jedoch auch ihren eigenen Posten streichen würde, lässt die Rechtsanwältin offen.