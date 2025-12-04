Taliban lassen 13-Jährigen Mörder der Eltern töten

Wieder dunkle Zeiten in Afghanistan

Begleitet wird diese Politik von tiefgreifenden Einschränkungen der Rechte von Frauen und Mädchen: Seit der erneuten Machtergreifung dürfen sie weder weiterführende Schulen noch Universitäten besuchen und sind von den meisten Berufen ausgeschlossen. Der UN-Sonderberichterstatter für Afghanistan, Richard Bennett, hatte bereits vor der Hinrichtung auf X vor einer „unmenschlichen“ und „völkerrechtswidrigen“ Exekution gewarnt und gefordert, sie zu stoppen.