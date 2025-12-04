Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erhält Zuspruch

Kitz-Sieger verärgert: „Kann nicht sein, dass …“

Ski Alpin
04.12.2025 15:25
Alexis Monney fordert mehr „anspruchsvollere“ Abfahrten im Weltcup-Kalender.
Alexis Monney fordert mehr „anspruchsvollere“ Abfahrten im Weltcup-Kalender.(Bild: GEPA)

Während die Debatten um mehr Sicherheit im Skisport weitergehen, schlägt eine Gruppe von Speed-Spezialisten eine andere Richtung ein. „Abfahrt muss Abfahrt bleiben“, betont etwa Justin Murisier. Kitzbühel-Sieger Alexis Monney fordert unterdessen mehr Ausgeglichenheit in der Auswahl der Strecken. 

0 Kommentare

„Wir brauchen im Abfahrt-Kalender eine gute Balance zwischen technisch schwierigen und Gleiter-Pisten“, wird Monney von „Blick“ zitiert. Der amtierende Kitzbühel-Champion führt weiter aus: „Es kann nicht sein, dass am Ende der Saison ein Abfahrer die Kristallkugel gewinnt, der nur auf Pisten wie in Gröden oder Kvitfjell schnell ist.“

Lesen Sie auch:
Vincent Kriechmayr
Ski-Weltcup im Ticker
Herren-Abfahrt in Beaver Creek ab 19 Uhr LIVE
04.12.2025
Erste Weltcup-Abfahrt
„Der Anspruch, den wir in Österreich haben müssen“
04.12.2025

Was der Schweizer damit meint, ist klar: Die beiden Strecken sind zwar Klassiker im Rennkalender, aber nicht für ein hohes Maß an Risiko bekannt. „Wir reden derzeit fast nur noch über Tempokontrolle und Sicherheit. Aber Abfahrt muss Abfahrt bleiben“, unterstützt auch Murisier die Linie seines Teamkollegen.

Das Spektakel dürfe nicht verloren gehen, warnt der Schweizer und betont: „Es muss immer darum gehen, dass wir mit unseren möglichst schnellen Ski, so schnell wie möglich den Berg herunterfahren. Alles andere macht keinen Spaß.“

Eine Piste wird schmerzlich vermisst
Vor allem der diesjährige Rennkalender stößt bei den Speed-Spezialisten auf wenig Gegenliebe. Vor allem eine Strecke fehlt im Weltcup-Kalender. „Da Bormio, wo die Olympia-Rennen stattfinden werden, in dieser Saison aus dem Weltcup-Kalender genommen wurde, bleiben Kitzbühel und Wengen in dieser Weltcup-Saison die einzigen Pisten, auf der sich ein Rennfahrer so richtig überwinden muss“, betont Murisier.

Dominik Paris
Dominik Paris(Bild: GEPA)

Auch Routinier Dominik Paris haut in dieselbe Kerbe. Ohne Bormio schaue der Weltcup-Kalender „schlecht“ aus, so der Südtiroler. Denn um die Stelvio gäbe es zwar nicht einen großen Mythos, sie habe aber immer wieder außergewöhnliche Geschichten geschrieben, erklärt der 36-Jährige. 

Um das zu untermauern, verrät der Südtiroler auch noch, „dass es in den vergangenen Jahren einige Rennfahrer gegeben hat, die vor dem Rennen freiwillig aus Bormio abgereist sind, weil sich die Stelvio in einem derart furchteinflößenden Zustand präsentiert hat.“ Er selbst fühlt sich dort bekanntlich aber besonders wohl ... 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.635 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.771 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
125.025 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Ski Alpin
Erhält Zuspruch
Kitz-Sieger verärgert: „Kann nicht sein, dass …“
Schluss nach 6 Jahren
Diese“Riesen“-Serie ist jetzt Geschichte
Erste Weltcup-Abfahrt
„Der Anspruch, den wir in Österreich haben müssen“
Adventkalender
4. Dezember: „Krone“-Haus plus Weltcup-Tickets
Ski-Weltcup im Ticker
Herren-Abfahrt in Beaver Creek ab 19 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf