Kitz-Sieger verärgert: „Kann nicht sein, dass …“

Eine Piste wird schmerzlich vermisst

Vor allem der diesjährige Rennkalender stößt bei den Speed-Spezialisten auf wenig Gegenliebe. Vor allem eine Strecke fehlt im Weltcup-Kalender. „Da Bormio, wo die Olympia-Rennen stattfinden werden, in dieser Saison aus dem Weltcup-Kalender genommen wurde, bleiben Kitzbühel und Wengen in dieser Weltcup-Saison die einzigen Pisten, auf der sich ein Rennfahrer so richtig überwinden muss“, betont Murisier.