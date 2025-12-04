Kitz-Sieger verärgert: „Kann nicht sein, dass …“

Während die Debatten um mehr Sicherheit im Skisport weitergehen, schlägt eine Gruppe von Speed-Spezialisten eine andere Richtung ein. „Abfahrt muss Abfahrt bleiben“, betont etwa Justin Murisier. Kitzbühel-Sieger Alexis Monney fordert unterdessen mehr Ausgeglichenheit in der Auswahl der Strecken.
„Wir brauchen im Abfahrt-Kalender eine gute Balance zwischen technisch schwierigen und Gleiter-Pisten“, wird Monney von „Blick“ zitiert. Der amtierende Kitzbühel-Champion führt weiter aus: „Es kann nicht sein, dass am Ende der Saison ein Abfahrer die Kristallkugel gewinnt, der nur auf Pisten wie in Gröden oder Kvitfjell schnell ist.“
Was der Schweizer damit meint, ist klar: Die beiden Strecken sind zwar Klassiker im Rennkalender, aber nicht für ein hohes Maß an Risiko bekannt. „Wir reden derzeit fast nur noch über Tempokontrolle und Sicherheit. Aber Abfahrt muss Abfahrt bleiben“, unterstützt auch Murisier die Linie seines Teamkollegen.
Das Spektakel dürfe nicht verloren gehen, warnt der Schweizer und betont: „Es muss immer darum gehen, dass wir mit unseren möglichst schnellen Ski, so schnell wie möglich den Berg herunterfahren. Alles andere macht keinen Spaß.“
Eine Piste wird schmerzlich vermisst
Vor allem der diesjährige Rennkalender stößt bei den Speed-Spezialisten auf wenig Gegenliebe. Vor allem eine Strecke fehlt im Weltcup-Kalender. „Da Bormio, wo die Olympia-Rennen stattfinden werden, in dieser Saison aus dem Weltcup-Kalender genommen wurde, bleiben Kitzbühel und Wengen in dieser Weltcup-Saison die einzigen Pisten, auf der sich ein Rennfahrer so richtig überwinden muss“, betont Murisier.
Auch Routinier Dominik Paris haut in dieselbe Kerbe. Ohne Bormio schaue der Weltcup-Kalender „schlecht“ aus, so der Südtiroler. Denn um die Stelvio gäbe es zwar nicht einen großen Mythos, sie habe aber immer wieder außergewöhnliche Geschichten geschrieben, erklärt der 36-Jährige.
Um das zu untermauern, verrät der Südtiroler auch noch, „dass es in den vergangenen Jahren einige Rennfahrer gegeben hat, die vor dem Rennen freiwillig aus Bormio abgereist sind, weil sich die Stelvio in einem derart furchteinflößenden Zustand präsentiert hat.“ Er selbst fühlt sich dort bekanntlich aber besonders wohl ...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.