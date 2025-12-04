Missbrauchs-Videos: Razzia im NÖ-Regierungsviertel

Für Bewilligung der Kinder- und Jugendhilfe zuständig

Offiziell war er zwar nie in direktem Kontakt zu Kindern – „die dienstlichen Aufgaben des Beschuldigten waren ausschließlich organisatorischer Natur“, heißt es –, dennoch wurden auch Erhebungen durch die Interne Revision beauftragt, „um mögliche Verfehlungen im Zusammenhang mit seinen dienstlichen Aufgaben auszuschließen“. Immerhin war der Top-Beamte auch für die Bewilligung und Aufsicht der Kinder- und Jugendhilfe zuständig ...