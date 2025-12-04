„Antifaschist“ wegen NS-Propaganda vor Gericht

Bücher dürfen nicht missbraucht werden

Wie die Staatsanwaltschaft Wien in einer aktuellen Aussendung erläutert, stand die Frage im Zentrum, ob sich der Antiquar „im nationalsozialistischen Sinne betätigte“. Konkret ging es um Bücher, die NS-Propaganda enthalten und im Internet angeboten worden waren. Das Verbotsgesetz schreibt vor, dass solches Material nicht ohne Kontext oder Einordnung öffentlich angeboten und nur unter strengen Auflagen weitergegeben werden darf. Zudem muss der Besitzer sicherstellen, dass es nicht für NS-Wiederbetätigung missbraucht wird.