Das haben Kelce & Swift mit den Clooneys gemeinsam

Wer hätte das gedacht: Travis Kelce und Taylor Swift teilen offenbar ein Beziehungs-Geheimnis mit den Clooneys. Denn wie der NFL-Star jetzt enthüllte, hat er sich bislang noch nie mit seiner Verlobten gestritten!
Kelce, der seit 2023 mit Taylor zusammen ist, enthüllte im Gespräch mit George Clooney in seinem „New Heights“-Podcast: „Ich bin noch nie in einen Streit geraten. Kein einziges Mal.“
„Mache mir Notizen“
Der Hollywoodstar ist seit 2014 mit seiner Frau Amal verheiratet und findet, dass ein Streit mit der Ehefrau ohnehin nichts bringt. „Keiner von uns wird den Streit gewinnen, also warum überhaupt anfangen?“, scherzte er. „Mann, ich bin 64 Jahre alt. Worüber soll ich denn noch streiten?“
Sehen Sie hier den Podcast-Talk von Travis Kelce mit George Clooney:
Anschließend schwärmte Clooney über seine Gattin: „Ich habe diese unglaubliche Frau kennengelernt, sie ist wunderschön und klug und steht für all die wichtigen Dinge, an die ich glaube … Also, worüber sollte ich mich streiten?“
Travis Kelce, der Taylor Swift im August einen Heiratsantrag gemacht hatte, witzelte daraufhin: „Ich mache mir die ganze Zeit Notizen, Großer. Du hast ja keine Ahnung.“
„Alle rollen mit den Augen“
George Clooney ist seit 2013 mit Amal zusammen. Erst kürzlich plauderte der Hollywoodstar im Gespräch mit CBS aus, dass er und seine Ehefrau noch nie gestritten hätten.
„Wenn man jünger ist, will man bei allem recht haben, weißt du? ,Streich die Wand nicht in dieser Farbe‘“, schilderte Clooney. „Und Amal und ich – alle rollen mit den Augen, wenn ich das sage –, aber wir hatten noch nie einen Streit. Noch nie eine Auseinandersetzung. Und das liegt zum Teil daran, dass ich jetzt an einem Punkt im Leben bin, an dem es mir egal ist, wenn sie die Wand rot streichen will.“
