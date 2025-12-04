Das haben Kelce & Swift mit den Clooneys gemeinsam

„Wenn man jünger ist, will man bei allem recht haben, weißt du? ,Streich die Wand nicht in dieser Farbe‘“, schilderte Clooney. „Und Amal und ich – alle rollen mit den Augen, wenn ich das sage –, aber wir hatten noch nie einen Streit. Noch nie eine Auseinandersetzung. Und das liegt zum Teil daran, dass ich jetzt an einem Punkt im Leben bin, an dem es mir egal ist, wenn sie die Wand rot streichen will.“