Militär-Drohnen nahmen Kurs auf Selenskyj-Maschine

Laut dem irischen Nachrichtenportal „The Journal“ sollen die Drohnen aus dem Nordosten Dublins gestartet und in den Flugweg Selenskyjs geraten sein – damit hätten sie gegen die eigens für den Besuch verhängte Drohnen-Sperrzone verstoßen. Die Polizei ermittelt derzeit, ob die Drohnen von Land oder möglicherweise von einem unentdeckten Schiff gestartet wurden, das unter dem Radar blieb.