Alarm über Dublin
Militär-Drohnen nahmen Kurs auf Selenskyj-Maschine
Kurz vor der Landung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Dublin soll es zu einem sicherheitsrelevanten Zwischenfall gekommen sein: Vier militärisch anmutende Drohnen sollen sich dem Flugkorridor des Präsidentenflugzeugs genähert haben – ein Vorfall, der nun die irischen Behörden beschäftigt.
Laut dem irischen Nachrichtenportal „The Journal“ sollen die Drohnen aus dem Nordosten Dublins gestartet und in den Flugweg Selenskyjs geraten sein – damit hätten sie gegen die eigens für den Besuch verhängte Drohnen-Sperrzone verstoßen. Die Polizei ermittelt derzeit, ob die Drohnen von Land oder möglicherweise von einem unentdeckten Schiff gestartet wurden, das unter dem Radar blieb.
Ein „hybrider Angriff“?
Irlands Sicherheitsdienste stuften die Geräte laut dem Portal als „große, militärische Drohnen“ ein. Der Vorfall könnte damit als sogenannter „hybrider Angriff“ gewertet werden, wie er in Europa in den vergangenen Monaten häufiger beobachtet wurde.
Die Drohnen verfehlten den Präsidentenjet, nahmen jedoch Kurs auf die LÉ William Butler Yeats, ein Marineschiff vor der Küste, das die Geräte nicht neutralisieren konnte.
Alarmbereitschaft in Europa
Der Zwischenfall fällt in eine Zeit erhöhter Alarmbereitschaft in Europa. In den vergangenen Monaten kam es mehrfach zu Drohnenvorfällen, die zu temporären Schließungen großer Flughäfen in Deutschland, Dänemark und Belgien führten. Russland wird von westlichen Staaten beschuldigt, durch sogenannte hybride Angriffe Unsicherheit zu stiften und Reaktionszeiten zu testen. Moskau weist diese Vorwürfe zurück.
Selenskyjs Besuch war der erste eines ukrainischen Präsidenten in Irland. Im Parlament erhielt er Standing Ovations und forderte Irland auf, eine aktive Rolle bei der Forderung nach einem Tribunal wegen russischer Aggression zu übernehmen. Gleichzeitig suchte er Unterstützung europäischer Länder im Rahmen laufender US-geführter Friedensgespräche.
