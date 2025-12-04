Vorteilswelt
Soziales, Umwelt, Wohnen: Wo sollte Wien sparen?

04.12.2025 16:00
Wiens Schulden sorgen für Diskussionen.
Wiens Schulden sorgen für Diskussionen.(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Der endgültige Voranschlag für das Wiener Budget 2026 steht fest: Besonders hohe Summen fließen in Gesundheit, Soziales und Bildung, während in anderen Bereichen gespart wird. Wo würden Sie ansetzen, wenn es darum geht, Wiens Ausgaben zu kürzen?

Wien steht vor steigenden Schulden: Der Gesamtschuldenstand soll 2026 bei 14,89 Mrd. Euro liegen. Bis die Schulden komplett abgebaut sind, soll es gar noch 370 Jahre dauern. Die größten Posten im Budget sind erneut Gesundheit und Soziales (33 %), gefolgt von Bildung (23 %), Umwelt (9 %) sowie Wohnen/Frauen (4 %). Sparmaßnahmen betreffen unter anderem Wohnbauförderungen, öffentliche Verkehrsmittel und Bauprojekte, während soziale Leistungen wie beitragsfreie Kindergärten und Schulmittagessen weitgehend erhalten bleiben.

Welche Bereiche sollten Ihrer Meinung nach in Wien 2026 vorrangig finanziert werden? In welchen Bereichen könnten Ihrer Meinung nach Einsparungen am sinnvollsten umgesetzt werden? Welche Sparmaßnahmen würden Sie als sozial verträglich oder vertretbar ansehen? Wir freuen uns auf Ihre Meinung zu diesem Thema in den Kommentaren!

Wie werden Sie zu einem digitalen Leben gedrängt?
Folgen Sie uns auf