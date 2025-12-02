Vorteilswelt
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt

Oberösterreich
02.12.2025 13:37
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält die Brauerei Schloss Eggenberg derzeit intensiv Ausschau nach künftigem Pächter.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Der Kirchenwirt am Linzer Pöstlingberg steht vor einem Pächterwechsel: Die aktuellen Wirtsleute hören zum Jahresende 2025 auf – nach 13 Jahren ist Schluss. Das Traditionsgasthaus war zuletzt vor allem bei Bus- und Schifftouristen beliebt. Die Brauerei Schloss Eggenberg sucht bereits Nachfolge und betont: Das Wirtshaus soll unbedingt erhalten bleiben.

0 Kommentare

Inzwischen vergeht kein Monat, in dem nicht das ein oder andere Wirtshaus zusperrt – ein trauriger Trend, der auch die Linzer Gastronomie seit Jahren begleitet. Auch am Hausberg steht ein Abschied bevor, der allerdings schon einige Monate absehbar war: Der Kirchenwirt am Pöstlingberg braucht einen neuen Inhaber. Die aktuellen Pächter, Stefan Haudum und Alexander Ruetz, hören, wie berichtet, zum Jahresende auf – nach 13 Jahren soll Schluss sein.

Anlaufstelle für Touristen, Wallfahrer und Ausflügler
Am Pöstlingberg, mit der Adresse „Am Pöstlingberg 6“, war der Kirchenwirt lange eine verlässliche Anlaufstelle für Bus- und Schifftouristen, Radfahrer, Wallfahrer und Ausflügler — jene, die sich nach einer Wanderung oder Kirchenbesichtigung eine ordentliche Portion Hausmannskost, ein schattiges Plätzchen im großen Gastgarten oder einfach geselliges Wirtshausambiente wünschten.

„Die Pächtersuche läuft“
Damit das Traditionswirtshaus auch künftig offen bleibt, liegt der Ball bei der Brauerei Schloss Eggenberg. Sie hat das altehrwürdige Haus, dessen erste urkundliche Erwähnung auf das Jahr 1747 zurückgeht, gepachtet und gibt es wiederum an Gastronomen weiter. Weil in den vergangenen Monaten und auch zuletzt nichts über einen bereits neuen Kirchenwirt zu hören war, fragte die „Krone“ beim Kaufmännischen Leiter der Brauerei, Dieter Gabriel, nach. Dieser betont unmissverständlich: „Oberstes Ziel ist die Erhaltung dieses Linzer Traditionswirtshauses. Die Pächtersuche läuft.“

Laut ihm soll es mehrere Interessenten geben. Von Jänner bis März ist jetzt einmal Winterpause. 

Oberösterreich

