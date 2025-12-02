Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt

„Die Pächtersuche läuft“

Damit das Traditionswirtshaus auch künftig offen bleibt, liegt der Ball bei der Brauerei Schloss Eggenberg. Sie hat das altehrwürdige Haus, dessen erste urkundliche Erwähnung auf das Jahr 1747 zurückgeht, gepachtet und gibt es wiederum an Gastronomen weiter. Weil in den vergangenen Monaten und auch zuletzt nichts über einen bereits neuen Kirchenwirt zu hören war, fragte die „Krone“ beim Kaufmännischen Leiter der Brauerei, Dieter Gabriel, nach. Dieser betont unmissverständlich: „Oberstes Ziel ist die Erhaltung dieses Linzer Traditionswirtshauses. Die Pächtersuche läuft.“