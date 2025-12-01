Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sanktion“ für US-Star

FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain

Ski Alpin
01.12.2025 20:29
Mikaela Shiffrin
Mikaela Shiffrin(Bild: GEPA)

Der Ski-Weltverband FIS bestraft Mikaela Shiffrin nach ihrem 104. Weltcupsieg in Copper Mountain. Grund: Die Slalom-Königin kam zu spät zur Startnummern-Auslosung. Nun wird die 30-jährige US-Amerikanerin zur Kasse gebeten.

0 Kommentare

„Mikaela Shiffrin ist zu spät zur Startnummer-Auslosung für den Weltcup-Slalom von Copper Mountain erschienen“, erklärt FIS-Medienkoordinatorin Viviane Tonoli gegenüber „Skinews“. „Die FIS hat hier ein strenges Reglement und deshalb wird Shiffrin entsprechend bestraft.“

(Bild: AP/Robert F. Bukaty)

Die „Sanktion“ beträgt beim ersten Vergehen 999 Franken und würde sich im Wiederholungsfall sogar erhöhen.

Doch warum kam es überhaupt zur Verspätung? Shiffrin soll sich ausgerechnet bei ihrem Heimrennen verirrt haben, heißt es, und deshalb nicht rechtzeitig beim Show-Event eingetroffen sein. Wie auch immer ...

Lesen Sie auch:
Mikaela Shiffrin siegt und siegt und siegt …
Liensberger auf Rang 6
104. Triumph! Shiffrin siegt in Copper-Mountain
30.11.2025
Auch ÖSV darf jubeln
Shiffrin-Ansage: „Trotz meiner Nervosität ...“
01.12.2025

 „Ich war so nervös!“
Fest steht: Shiffrin war auch in ihrer Heimat Colorado das Maß aller Dinge und vollendete mit Riesen-Vorsprung im dritten Saison-Slalom den Sieg-Hattrick. „Ich war so nervös. Eines der wichtigsten Dinge, die mir derzeit wirklich gut gefallen: Trotz meiner Nervosität zeige ich mein technisch bestes Skifahren.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Mehr Ski Alpin
„Sanktion“ für US-Star
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
Krone Plus Logo
974 Tage Rennpause
ÖSV-Abfahrerin meldet sich mit Rang fünf zurück
Comeback von Sarrazin?
„Sie haben mir Hälfte der Schädeldecke abgenommen“
„Yes Yes Yes“
Comeback und Verlobung! Slalom-Spezialist strahlt
Auch ÖSV darf jubeln
Shiffrin-Ansage: „Trotz meiner Nervosität …“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine