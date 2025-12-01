FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain

Der Ski-Weltverband FIS bestraft Mikaela Shiffrin nach ihrem 104. Weltcupsieg in Copper Mountain. Grund: Die Slalom-Königin kam zu spät zur Startnummern-Auslosung. Nun wird die 30-jährige US-Amerikanerin zur Kasse gebeten.
„Mikaela Shiffrin ist zu spät zur Startnummer-Auslosung für den Weltcup-Slalom von Copper Mountain erschienen“, erklärt FIS-Medienkoordinatorin Viviane Tonoli gegenüber „Skinews“. „Die FIS hat hier ein strenges Reglement und deshalb wird Shiffrin entsprechend bestraft.“
Die „Sanktion“ beträgt beim ersten Vergehen 999 Franken und würde sich im Wiederholungsfall sogar erhöhen.
Doch warum kam es überhaupt zur Verspätung? Shiffrin soll sich ausgerechnet bei ihrem Heimrennen verirrt haben, heißt es, und deshalb nicht rechtzeitig beim Show-Event eingetroffen sein. Wie auch immer ...
„Ich war so nervös!“
Fest steht: Shiffrin war auch in ihrer Heimat Colorado das Maß aller Dinge und vollendete mit Riesen-Vorsprung im dritten Saison-Slalom den Sieg-Hattrick. „Ich war so nervös. Eines der wichtigsten Dinge, die mir derzeit wirklich gut gefallen: Trotz meiner Nervosität zeige ich mein technisch bestes Skifahren.“
