Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu

Markus Hofer von den NEOS sprach von einer „guten Interessenabwägung“. Der Schutz von Verbraucherinnen und Verbrauchern habe mit der Modernisierung des Monopols und unternehmerischen Aspekten unter einen Hut gebracht werden müssen. Andreas Hanger (ÖVP) bezeichnete die Änderung, dass nun auch nikotinhaltige Produkte unter das Tabakmonopol fallen, als „wichtigen Schritt im Sinne des Jugendschutzes“. Die FPÖ stimmte dagegen, schloss ihre künftige Zustimmung aber nicht aus, man wolle weiter prüfen.