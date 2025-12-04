Jetzt gratis Vignette 2026 zum „Krone“-Abo sichern

Vorteilswelt
04.12.2025 15:28
(Bild: kmm)

Pünktlich zum Jahreswechsel startet die „Krone“ eine Aktion, die in ganz Österreich für Freude sorgt: Wer jetzt ein Abo abschließt, bekommt die PKW-Jahresvignette 2026 gratis dazu – im Wert von € 106,80!

Ob Print- oder Digital-Abo: Bei beiden Modellen ist die begehrte Vignette inklusive – wahlweise als digitale Variante oder klassische Klebevignette.

Variante Print-Abo: 15 Monate lesen – Vignette 2026 geschenkt

Die „Krone“ gedruckt, täglich frisch vor Ihrer Haustür? Wer sich jetzt für das 15-Monate-Print-Abo um € 43,90 pro Monat entscheidet, genießt nicht nur alle Vorteile der gedruckten Zeitung, sondern kassiert auch die Jahresvignette 2026 gratis mit dazu.

Ihre Vorteile im Überblick:

  • Tägliche Hauszustellung in ganz Österreich*

  • Alle beliebten Beilagen inklusive: Wirtschaft, Gesund & Familie, Krone Bunt

  • Exklusive Gewinnspiele nur für Abonnenten

  • BonusPreis & Ermäßigungen in der Krone-Vorteilswelt

  • Jahresvignette 2026 im Wert von € 106,80 gratis

*Wo logistisch möglich; sonst und generell in Vorarlberg nur Postzustellung.

Variante Digital-Abo: 18 Monate flexibel lesen – Vignette 2026 gratis dazu

Für alle, die gerne auch unterwegs über die dringenden Themen Bescheid wissen wollen, gibt’s die Vignette auch zum 1,5-Jahres-Digital-Abo zum Preis von € 18,90 pro Monat gratis dazu. Damit haben Sie nicht nur die „Krone“ 24/7 auf Smartphone, Tablet oder PC mit dabei und sind stets informiert, sondern auch die Fahrfreude ist für 2026 gesichert.

Das bietet Ihnen das Digital-Abo:

  • Tägliches ePaper – auch zum Hören

  • Exklusive Inhalte & Sonderausgaben

  • Zugriff auf alle Magazine, Archiv & Abendausgaben

  • KronePLUS-Storys & zusätzlicher Rätselspaß im ePaper

  • Nutzung auf bis zu 5 Geräten gleichzeitig

  • Jahresvignette 2026 im Wert von € 106,80 gratis

Perfekt für alle, die moderne Medien lieben – und 2026 sorgenfrei über Österreichs Autobahnen rollen wollen.

Die Lieferung der Vignette – unabhängig vom ausgewählten Abo – erfolgt rund 14 Tage nach der ersten Zahlung – einfach, bequem und kostenlos.

Die Aktion läuft noch bis zur zweiten Januarwoche 2026 und gilt für alle, die in den letzten drei Monaten kein entsprechendes Abo hatten. Jetzt heißt es: schnell zugreifen, sparen – und stressfrei durchs Jahr fahren!

