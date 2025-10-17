Vorteilswelt
Name noch unbekannt

Porsche fand Nachfolger für Vorstandschef Blume

Wirtschaft
17.10.2025 09:54
Oliver Blume
Oliver Blume(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

VW-Konzernchef Oliver Blume dürfte sein Amt als Chef des deutschen Sportwagenherstellers Porsche bald aufgeben. Der Aufsichtsrat habe sich auf einen Nachfolger geeinigt, „ab kommendem Jahr“ werde Blume das Amt in neue Hände übergeben“, hieß es. Damit würde die viel kritisierte Doppelrolle Blumes an der Spitze der beiden Autobauer enden. 

0 Kommentare

Der Name des Nachfolgers werde noch geheim gehalten, berichtet die „Bild“ unter Berufung auf Insiderkreise. „Nur so viel sickerte aus Aufsichtsratskreisen durch: Es handelt sich um einen Mann. Er ist technisch versiert und kein Unbekannter in der Volkswagen-Welt.“ Der Aufsichtsrat von Porsche solle bald über die Personalien abstimmen. Volkswagen und Porsche waren zunächst nicht erreichbar.

Blume-Doppelrolle massiv in der Kritik
Blume führt Porsche seit zehn Jahren und steht zusätzlich seit Sommer 2022 an der Spitze der Muttergesellschaft Volkswagen. Die Doppelrolle stößt bei Investoren und Analysten schon länger auf Kritik. Eine solche Doppelrolle berge Interessenkonflikte. Im September hatte Volkswagen-Betriebsratschefin Daniela Cavallo ein Ende dieser Struktur gefordert. „Der Vorstandsvorsitzende kann in Wolfsburg kein Halbtagschef sein und die restliche Zeit bei Porsche verbringen“, hatte sie gesagt.

Lesen Sie auch:
Porsche-Autoshow in Los Angeles im November 2024
Trotz Zollkrieg
Porsche will keine Fabrik in den USA aufbauen
06.09.2025
Kurseinbruch
Aktie halb so viel wert: Porsche fliegt aus Dax
03.09.2025
Gerüchte um Blume
Sportwagenbauer Porsche sucht einen neuen Chef
27.08.2025

Zuletzt hatten sich in Medienberichten und von Insidern Hinweise darauf verdichtet, dass Porsche nach einem Nachfolger für Blume sucht. Blume hatte immer betont, dass seine Doppelrolle „nicht auf alle Zeiten ausgelegt“ sei.

Krise bei Porsche verschärft
Vor wenigen Wochen hatte sich die Krise bei Porsche verschärft. Der Autobauer vollzog einen Strategieschwenk und strich seine Elektropläne zusammen, was den Konzern allein heuer 3,1 Milliarden Euro kostete. Zum dritten Mal in diesem Jahr kappte Porsche seine Gewinnprognose: Die Margen sollen sinken und die Dividende für heuer sollte erheblich geringer ausfallen. Porsche steht schon seit Längerem wegen des mauen Geschäfts in China unter Druck.

Porträt von krone.at
krone.at
Kommentare

