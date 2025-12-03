Hyundai Ioniq 6: Update bringt viel größeren Akku

Auch der Innenraum wurde überarbeitet und mit neuen, teilweise recycleten Materialien ausgestattet. Die beiden je 12,3 Zoll großen Displays blieben erhalten, Apple CarPlay und Android Auto sind jetzt kabellos verfügbar. Und die neu sortierte Mittelkonsole bietet nun beispielsweise Sitzheizung und -lüftung mit einem Knopfdruck. Nach wie vor nicht wirklich ideal für alle, die öfter mal unterschiedliche Autos nutzen: Die Scheibenheber-Schalter zwischen den Sitzen sind definitiv nur die zweitbeste Lösung. Gut dagegen die Methode zur Deaktivierung des Tempowarners: Die Lautstärkewalze am Lenkrad drei Sekunden drücken – schon ist Ruhe.