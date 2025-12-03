Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

800-Volt-Pionier

Hyundai Ioniq 6: Update bringt viel größeren Akku

Motor
03.12.2025 10:00
(Bild: Hyundai)

Der schnittige Hyundai-Stromer Ioniq 6 wird frisch gemacht für seine zweite Lebenshälfte. Unter anderem steigt die Reichweite.

0 Kommentare

Größerer Akku, Design-Modifikationen, leicht gewachsene Außenabmessungen, überarbeiteter Innenraum, neue Ausstattungsstruktur: Die Hyundai-Crew hat an der Elektro-Limousine Ioniq 6 kräftig Hand angelegt. „Größer, länger, weiter“ war das Motto.

In Zahlen: Die Akkus wuchsen von 53 und 77,4 auf jetzt 63 und 84 kWh, die Länge um vier Zentimeter auf jetzt 4,93 Meter und die maximale Reichweite gibt Hyundai jetzt mit 680 statt bisher 614 Kilometer an. 

Front und Heck wurden stark modifiziert, der Ioniq 6 wirkt von vorne und hinten einen Tick knackiger, trägt stolz ein Haifischprofil und eine neu gestaltete Beleuchtungsanlage. Die neuen Kanten machen sich gut, der koreanische Sechser wirkt nicht mehr ganz so rundgelutscht, er hat mehr Persönlichkeit bekommen. Die schwarz gehaltene Heckpartie passt allerdings nicht unbedingt richtig gut zu allen elf möglichen Farben, neu sind Transmission Blue Matte und Sunset Brown Pearl.

(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Hyundai)
(Bild: Dani Heyne/Hyundai)
(Bild: Dani Heyne/Hyundai)
(Bild: Dani Heyne/Hyundai)
(Bild: Dani Heyne/Hyundai)
(Bild: Dani Heyne/Hyundai)

Auch der Innenraum wurde überarbeitet und mit neuen, teilweise recycleten Materialien ausgestattet. Die beiden je 12,3 Zoll großen Displays blieben erhalten, Apple CarPlay und Android Auto sind jetzt kabellos verfügbar. Und die neu sortierte Mittelkonsole bietet nun beispielsweise Sitzheizung und -lüftung mit einem Knopfdruck. Nach wie vor nicht wirklich ideal für alle, die öfter mal unterschiedliche Autos nutzen: Die Scheibenheber-Schalter zwischen den Sitzen sind definitiv nur die zweitbeste Lösung. Gut dagegen die Methode zur Deaktivierung des Tempowarners: Die Lautstärkewalze am Lenkrad drei Sekunden drücken – schon ist Ruhe.

Preise und Markteinführungsdatum für Österreich wurden noch nicht kommuniziert. In Deutschland ist Bestellstart für den Ioniq 6 noch vor dem Jahreswechsel. Die ersten Fahrzeuge sollen dann im Lauf des ersten Quartals bei den Kunden anrollen. Und zwar zu Preisen ab 44.550 Euro für die Basisversion mit Heckantrieb, kleinerem Akku und 125 kW/170 PS. Die Version N Line mit großem Akku, wahlweise mit Heck- und Allradantrieb und mit einer Leistung von 239 kW/325 PS kostet ab 58.300 Euro.

Lesen Sie auch:
Was kann er wirklich?
Hyundai Ioniq 6: Schonungslos auf der Langstrecke
31.05.2023
Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschung inklusive
Porsche Cayenne: Top-Performance in jeder Hinsicht
Bentley inszeniert den Continental GT Supersports mit leichtem Höllen-Anklang – passend zur ...
Teufelszeug
So macht Bentley den Continental GT zum Sportler
Carbon-Flügeltürer
Yangwang U9: Auf der Strecke mit BYDs Superboliden
„Ich schau dir in die Augen, Kleiner.“ Stephan Schätzl bei der Vorstellung des neuen Renault ...
Erstaunlich hochwertig
Renault Twingo: Herz schlägt hoch, der Preis tief
Korea hebt ab
Hyundai Ioniq 9: Eskalation bei Platz und Luxus
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
297.471 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
154.584 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
151.210 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1074 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
789 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
635 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Motor
800-Volt-Pionier
Hyundai Ioniq 6: Update bringt viel größeren Akku
Klimaretter?
Dieser Mazda saugt mehr CO2 ein, als er ausstößt!
Ausnahme in einem Land
Reiz verloren? Absatzdebakel für Tesla in Europa
Krone Plus Logo
Autobranche im Umbruch
Die größten Irrtümer der EU beim Verbrenner-Aus
Hände hoch!
Ford macht den Pick-up Ranger zum „Digital Cowboy“

Produkt Vergleiche

Autobatterie Vergleich
Zum Vergleich
autobatterie
Winterreifen Vergleich
Zum Vergleich
winterreifen
Wagenheber Vergleich
Zum Vergleich
wagenheber
Elektroroller Vergleich
Zum Vergleich
elektroroller
Ganzjahresreifen Vergleich
Zum Vergleich
ganzjahresreifen
Motorradhelm Vergleich
Zum Vergleich
motorradhelm
Schneeketten Vergleich
Zum Vergleich
schneeketten
Drehmomentschlüssel Vergleich
Zum Vergleich
drehmomentschluessel
Autokredit Vergleich
Zum Vergleich
autokredit
Kompressor Vergleich
Zum Vergleich
kompressor
Alle Produkte ansehen
KMM
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf