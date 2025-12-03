Hyundai Ioniq 6: Update bringt viel größeren Akku

Der schnittige Hyundai-Stromer Ioniq 6 wird frisch gemacht für seine zweite Lebenshälfte. Unter anderem steigt die Reichweite.
Größerer Akku, Design-Modifikationen, leicht gewachsene Außenabmessungen, überarbeiteter Innenraum, neue Ausstattungsstruktur: Die Hyundai-Crew hat an der Elektro-Limousine Ioniq 6 kräftig Hand angelegt. „Größer, länger, weiter“ war das Motto.
In Zahlen: Die Akkus wuchsen von 53 und 77,4 auf jetzt 63 und 84 kWh, die Länge um vier Zentimeter auf jetzt 4,93 Meter und die maximale Reichweite gibt Hyundai jetzt mit 680 statt bisher 614 Kilometer an.
Front und Heck wurden stark modifiziert, der Ioniq 6 wirkt von vorne und hinten einen Tick knackiger, trägt stolz ein Haifischprofil und eine neu gestaltete Beleuchtungsanlage. Die neuen Kanten machen sich gut, der koreanische Sechser wirkt nicht mehr ganz so rundgelutscht, er hat mehr Persönlichkeit bekommen. Die schwarz gehaltene Heckpartie passt allerdings nicht unbedingt richtig gut zu allen elf möglichen Farben, neu sind Transmission Blue Matte und Sunset Brown Pearl.
Auch der Innenraum wurde überarbeitet und mit neuen, teilweise recycleten Materialien ausgestattet. Die beiden je 12,3 Zoll großen Displays blieben erhalten, Apple CarPlay und Android Auto sind jetzt kabellos verfügbar. Und die neu sortierte Mittelkonsole bietet nun beispielsweise Sitzheizung und -lüftung mit einem Knopfdruck. Nach wie vor nicht wirklich ideal für alle, die öfter mal unterschiedliche Autos nutzen: Die Scheibenheber-Schalter zwischen den Sitzen sind definitiv nur die zweitbeste Lösung. Gut dagegen die Methode zur Deaktivierung des Tempowarners: Die Lautstärkewalze am Lenkrad drei Sekunden drücken – schon ist Ruhe.
Preise und Markteinführungsdatum für Österreich wurden noch nicht kommuniziert. In Deutschland ist Bestellstart für den Ioniq 6 noch vor dem Jahreswechsel. Die ersten Fahrzeuge sollen dann im Lauf des ersten Quartals bei den Kunden anrollen. Und zwar zu Preisen ab 44.550 Euro für die Basisversion mit Heckantrieb, kleinerem Akku und 125 kW/170 PS. Die Version N Line mit großem Akku, wahlweise mit Heck- und Allradantrieb und mit einer Leistung von 239 kW/325 PS kostet ab 58.300 Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.