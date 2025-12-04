US-Delegationsleiter verließ OSZE-Tagung in Wien

Zuvor war in zahlreichen Wortmeldungen Kritik an Russland ausgesprochen worden. „Die Unterstützung der Ukraine sowie Russland für seine Verstöße gegen das Völkerrecht zur Verantwortung zu ziehen, waren im Zentrum unseres Vorsitzes“, sagte etwa die finnische Außenministerin und aktuelle OSZE-Vorsitzende Elina Valtonen. Sie erinnerte an ihren Besuch in einem Kinderkrankenhaus in der Ukraine. „Ich werde nie die Angst vergessen, die ich in den Augen der kleinen Marija während des Luftalarms gesehen habe“, sagte sie.