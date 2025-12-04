Grüne stimmten gegen Kopftuchverbot für Mädchen

Die Bestimmung soll mit 1. September 2026 in Kraft treten. Das Kopftuchverbot gilt für Schülerinnen, die unter 14 Jahre alt sind, und umfasst beispielsweise die Burka und den Hijab. Das Verbot ziele auf „ehrkulturelle Verhaltenspflichten“ ab, die vor allem das Ansehen einer Familie oder Gemeinschaft durch das Verhalten von Mädchen und Frauen sichern sollen, heißt es in der Regierungsvorlage. Nicht gelten soll das Kopftuchverbot beim Unterricht außerhalb des Schulgebäudes sowie bei Schulveranstaltungen und Exkursionen außerhalb der Schule. Auch der häusliche Unterricht ist nicht umfasst, um das Erziehungsrecht der Eltern „umfänglich zu wahren“.