Dieser Mazda saugt mehr CO2 ein, als er ausstößt!

Vielversprechend – aber es bleiben Fragen

Um einen wirkungsvollen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten, müssten wohl zig Millionen Fahrzeuge mit dem neuartigen Abscheideverfahren ausgestattet sein. Dies wiederum würde eine Normung der Anlage voraussetzen, sodass auch andere Hersteller sie einsetzen könnten. Zudem müsste großflächig in eine entsprechende Infrastruktur (Sammel-/Tauschstellen für die Kartuschen und Absaugeinrichtungen) investiert werden. Wer diese Milliarden-Investitionen tätigen soll, ist ungewiss. „Wir befinden uns noch in einer sehr frühen Phase“, sagt Toshihide Yamamoto, „es wird später nicht die Angelegenheit eines einzelnen Autoherstellers sein. So etwas kann nur gemeinsam entwickelt und skaliert werden.“