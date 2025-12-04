„Sentimental Value“: Herzergreifendes Drama

Nach dem Tod ihrer Mutter müssen Nora (Renate Reinsve) und ihre Schwester sich ihrem Vater, dem Regisseur Gustav (Stellan Skarsgård), stellen. Nora, selbst Schauspielerin, lehnt eine Hauptrolle in seinem neuen Film ab – sie geht an Hollywood-Star Rachel (Elle Fanning). Während der Dreharbeiten in Norwegen versucht Gustav, die zerrüttete Beziehung zu seinen Töchtern zu heilen. Lesen Sie hier unsere Kino-Kritik zum herzergreifenden Drama „Sentimental Value“ von Kult-Regisseur Joachim Trier.
Er hat seine Arbeit stets über die Familie gestellt – und seine Töchter im Kindesalter im Stich gelassen. Und ja, Nora (Renate Reinsve) und ihre Schwester Agnes hatten sich mit seiner Abwesenheit arrangiert. Nun ist Gustav (Stellan Skarsgård), der Filmregisseur, zurück – mit einem Rollenangebot für Nora. Sein „Versöhnungsangebot“ lehnt die Theaterschauspielerin ab. Und er, der Vater, findet schnell Ersatz. Ein Hollywood-Starlet (Elle Fanning) wird den für die Tochter gedachten Part spielen.
Die emotionale Präzision, mit der Joachim Trier die Versehrungen einer dysfunktionalen Familie auslotet, in der die gegenseitige Wahrnehmung längst erblindet ist, geht unter die Haut. Und da ist dieses Zuhause, in dem Erinnerungen wie Geister leben und in dem sich eine tiefe Einsamkeit breitgemacht hat.
Trier verschachtelt Eifersuchtsszenen mit Bühnenproben und Filmaufnahmen und spürt dabei der seelischen Unbehaustheit aller nach. Standing Ovations bei den Filmfestspielen in Cannes und der Grand Prix der Jury waren sein Lohn.
