„Sentimental Value“: Herzergreifendes Drama

Er hat seine Arbeit stets über die Familie gestellt – und seine Töchter im Kindesalter im Stich gelassen. Und ja, Nora (Renate Reinsve) und ihre Schwester Agnes hatten sich mit seiner Abwesenheit arrangiert. Nun ist Gustav (Stellan Skarsgård), der Filmregisseur, zurück – mit einem Rollenangebot für Nora. Sein „Versöhnungsangebot“ lehnt die Theaterschauspielerin ab. Und er, der Vater, findet schnell Ersatz. Ein Hollywood-Starlet (Elle Fanning) wird den für die Tochter gedachten Part spielen.