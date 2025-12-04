Thomas Vanek in Hall of Fame der IIHF aufgenommen!

Der ehemalige NHL-Stürmer Thomas Vanek ist als zweiter österreichischer Spieler nach der KAC-Legende Sepp Puschnig in die Hall of Fame des Internationalen Eishockey Verbandes IIHF aufgenommen worden!
Der 41-jährige Steirer spielte von 2005 bis 2019 in der NHL für insgesamt acht Klubs, die längste und erfolgreichste Zeit verbrachte er bei den Buffalo Sabres. Insgesamt bestritt der Flügelstürmer über 1000 NHL-Matches, in denen er fast 400 Tore erzielte.
2014 mit österreichischem Nationalteam bei Olympia
Mit dem österreichischen Nationalteam trat Vanek 2014 bei Olympia sowie bei mehreren Weltmeisterschaften an. 2007 wurde er zu Österreichs Sportler des Jahres gewählt. Die IIHF nahm am Donnerstag sieben Personen in die Ruhmeshalle auf, unter ihnen der ehemalige Feldkirch-Erfolgstrainer Ralph Krueger.
