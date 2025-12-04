Zehn Prozent halten Hälfte des Vermögens

Laut der Studie muss ungefähr ein Drittel der Haushalte mit Schulden klarkommen, beispielsweise in Form von Hypothekarkrediten, die fast immer durch den Hauptwohnsitz besichert sind. Im Vergleich zu anderen Ländern im Euroraum fällt die Verschuldung aber relativ gering aus. Die Sparquote ist hierzulande hoch. Von den Mitteln, die nicht in den Konsum gingen, flossen ganze 79 Prozent in Finanzinvestitionen. Den größten Anteil machten im Vorjahr Einlagen (36 Prozent) aus, gefolgt von Beteiligungen an GmbHs, Privatstiftungen und Ähnliches (24 Prozent) sowie Wertpapieren (21 Prozent).