Tierschützer stoppen rechtswidrigen Vogelfang

Brauchtum gegen Artenschutz

Der Singvogelfang im Salzkammergut gilt zwar als immaterielles Kulturerbe der UNESCO – Tierschützer fordern jedoch Konsequenzen: „Ein Brauchtum, das Gesetze bricht, muss gestoppt werden. Gerade in Zeiten der Biodiversitätskrise hat der Artenschutz Vorrang“, so Lehner. Tierschutz Austria plant, sich mit dem Urteil an die UNESCO zu wenden und die Aberkennung zu beantragen. Ein historischer Tag für den heimischen Vogelschutz: Die gefiederten Sänger des Salzkammerguts dürfen hoffen!