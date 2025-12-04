Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erfolg vor Gericht

Tierschützer stoppen rechtswidrigen Vogelfang

Tierecke
04.12.2025 16:30
Bei der Verbandsausstellung zum Ende der Fangsaison werden die prächtigsten Stieglitze, Gimpel, ...
Bei der Verbandsausstellung zum Ende der Fangsaison werden die prächtigsten Stieglitze, Gimpel, Erlenzeisige, und Fichtenkreuzschnäbel der Region in Käfigen gezeigt und prämiert. Wildtiere, die erst Wochen zuvor in der Natur gefangen wurden und nun den Winter im Verlies verbringen sollen.(Bild: VGT)

Ein seltener Sieg für unsere gefiederten Waldbewohner: Das Landesverwaltungsgericht (LVwG) Oberösterreich hat den Beschwerden gegen rund 30 Bescheide zum Singvogelfang im Salzkammergut vollständig stattgegeben. Die Entscheidung sei ein deutliches Stoppsignal gegen rechtswidrige Fangpraktiken, jubeln Tierschützer. 

0 Kommentare

Der Fang von Gimpeln, Stieglitzen, Erlenzeisigen und Fichtenkreuzschnäbeln, traditionell im Herbst mit Lockvögeln durchgeführt, wird seit vielen Jahren kritisiert: Die Tiere werden über den Winter in Volieren gehalten, bei Ausstellungen gezeigt und im Frühling wieder freigelassen – Tierschützer sprechen von unnötiger Tierquälerei.

Heuer wurden im Salzkammergut laut dem „Verein gegen Tierfabriken“ (VGT) rund 370 Fanggenehmigungen erteilt. 30 davon waren Gegenstand der Beschwerden – alle anderen 340 bleiben wegen fehlender Ressourcen unangefochten, doch laut VGT könnten sie ebenfalls rechtswidrig sein, da die Bescheide praktisch identisch ausgestellt wurden.

„Endlich hat ein unabhängiges Gericht außerhalb des Salzkammerguts entschieden“, sagt VGT-Obmann Martin Balluch. „Seit Jahrzehnten werden hier Vögel illegal gefangen, die Bezirkshauptmannschaften decken diese Machenschaften bewusst, indem sie Genehmigungen für drei Jahre ausstellen – gesetzlich sind nur einjährige Bewilligungen zulässig.“

Gericht kritisiert Behörden klar 
Das LVwG bemängelte, dass die Bezirkshauptmannschaften keine ausreichenden Nachforschungen zum Erhaltungszustand der Arten durchgeführt hätten. Zudem seien keine Angaben zu Fangmethoden gemacht worden, und es sei unklar, ob andere Arten ungewollt gefangen werden. Jede Genehmigung müsse nun einzeln geprüft werden.

Lesen Sie auch:
Singvogelfang sorgt im Salzkammergut erneut für heftige Emotionen. So mancher Stieglitz muss nun ...
Heftig umstritten
Tierfreunde wütend über „Vogelfang“ als Kulturerbe
26.11.2025

Michaela Lehner, Juristin von Tierschutz Austria, betont: „Dieses Ergebnis zeigt, wie wichtig es ist, genau hinzusehen und beharrlich auf Rechtsstaatlichkeit zu pochen. Jeder illegal gefangene Vogel ist einer zu viel. Diese Entscheidung gibt den Tieren eine zweite Chance.“

Brauchtum gegen Artenschutz 
Der Singvogelfang im Salzkammergut gilt zwar als immaterielles Kulturerbe der UNESCO – Tierschützer fordern jedoch Konsequenzen: „Ein Brauchtum, das Gesetze bricht, muss gestoppt werden. Gerade in Zeiten der Biodiversitätskrise hat der Artenschutz Vorrang“, so Lehner. Tierschutz Austria plant, sich mit dem Urteil an die UNESCO zu wenden und die Aberkennung zu beantragen. Ein historischer Tag für den heimischen Vogelschutz: Die gefiederten Sänger des Salzkammerguts dürfen hoffen!

Porträt von Katharina Lattermann
Katharina Lattermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Wildkatzen sind scheu, werden sich künftig aber häufiger bei uns zeigen lassen.
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die zugespielten Bilder sind nicht in bester Qualität - doch aussagekräftig genug. In den ...
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
In der Erinnerung wird „Tornado“ ewig weiterleben. 
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.635 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.771 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
125.025 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf