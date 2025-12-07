Genießen und Wohlfühlen in der kalten Winterzeit

Setzen Sie auf mehrere Faktoren wie ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, erholsamen Schlaf, gezielte Entspannung, den Verzicht auf Alkohol und Nikotin und vielleicht eine neue Leidenschaft für Sauna oder Eisbaden. Gehen Sie regelmäßig nach draußen – auch, wenn es kalt ist! Den Körper „auszulüften“, macht nämlich widerstandsfähiger. Gönnen Sie sich täglich etwas Frischluft bei einer kleiner Spazierrunde, auf dem Weg zu Fuß zur Bäckerei oder in die Apotheke oder bei einer Runde mit dem Hund oder mit Ihren Liebsten. Wie wäre es mit einer Runde Rodeln? Das macht Spaß und hält fit.