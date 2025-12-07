Genießen und Wohlfühlen in der kalten Winterzeit

Gerade jetzt, in der Vorweihnachtszeit sollten wir nämlich darauf achten, dass uns die Kraft nicht ausgeht. So schön und romantisch diese Zeit ist, so stressig ist sie auch. Auch für die Abwehr: Denn wenn sich viele Menschen auf engem Raum treffen, und rundherum alles hustet und rotzt, ist das Immunsystem gefordert.
Setzen Sie auf mehrere Faktoren wie ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, erholsamen Schlaf, gezielte Entspannung, den Verzicht auf Alkohol und Nikotin und vielleicht eine neue Leidenschaft für Sauna oder Eisbaden. Gehen Sie regelmäßig nach draußen – auch, wenn es kalt ist! Den Körper „auszulüften“, macht nämlich widerstandsfähiger. Gönnen Sie sich täglich etwas Frischluft bei einer kleiner Spazierrunde, auf dem Weg zu Fuß zur Bäckerei oder in die Apotheke oder bei einer Runde mit dem Hund oder mit Ihren Liebsten. Wie wäre es mit einer Runde Rodeln? Das macht Spaß und hält fit.
Ein heißes Bad beruhigt
Freitagabend, keine Pläne und ein schwaches TV-Programm? Dann widmen Sie den Start des Wochenendes doch der Entspannung! Ein heißes Bad inklusive beruhigender Aromen wie Lavendel oder Zitrus, danach eine sorgfältige Pflegeeinheit und dann eine Stunde früher ins Bett, vielleicht mit einem guten Buch. Am nächsten Tag fühlen Sie sich erholt.
Fürs Immunsystem sollte man auch vitamin- und mineralstoffreich essen. Das ist nicht so schwierig, wie es klingt, denn je vielfältiger, bunter und variantenreicher die Ernährung, desto mehr gesunde Inhaltsstoffe finden sich darin. Frisches Obst und Gemüse – vor allem Zitrusfrüchte, grüne Gemüsesorten wie Brokkoli, Spinat und Blattgemüse, Karotten sowie Kartoffeln -, aber auch fettreicher Fisch, Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, ein wenig Fleisch sowie Samen und Nüsse gehören auf alle Fälle zu einem ausgewogenen Speiseplan.
Bewusst und magenfreundlich genießen
Leider vergessen viele Menschen gerade in der Adventzeit auf ihre Verdauung zu achten. Dabei kann man auch in dieser Zeit bewusst und gesund genießen. Wichtige Tipps: Gehen Sie nicht hungrig auf den Weihnachtsmarkt! Besser zu Hause ausgewogene Mahlzeiten verzehren. Am besten auch probiotische Lebensmittel auf den Speiseplan setzen – Sauerkraut und Joghurt bringen die Darmflora wieder in Balance.
Entspannen Sie sich doch mit einer Schale Tee, und tun damit auch Ihrer Gesundheit Gutes: Pfefferminztee wirkt bei Blähungen, Völlegefühl und Reizdarmsyndrom. Hagebuttentee unterstützt mit seinem hohen Vitamin-C-Gehalt die Abwehrkräfte. Thymiantee löst den Schleim bei Husten.
