Riesentorlauf der Damen in Are – ab 10 Uhr LIVE

Im schwedischen Are steht heute der Riesenslalom der Damen auf dem Programm. Wir berichten ab 10 Uhr live, siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Macht Julia Scheib heute den Sack zu? Gut möglich: Die 27-jährige Steirerin kann in Aare für die erste Riesentorlauf-Weltcup-Kugel für Österreich seit zehn Jahren sorgen. Scheib, die diese Saison bisher vier Weltcup-Siege gefeiert hat, führt zwei Rennen vor Schluss 89 Zähler vor der Schweizerin Camille Rast und 131 vor der Schwedin Sara Hector. Es wäre nach einer Krisenzeit die erste RTL-Kugel für den ÖSV im Frauen-Bereich seit Eva-Maria Brem (2015/16).
„Natürlich ist es im Kopf, aber ich versuche mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aufs Skifahren, auf meine Linie, das Gefühl für den Schnee zu finden. Dann hoffe ich, dass das zwei super Läufe werden von mir“, sagte Scheib. In Aare sei sie immer sehr gerne. „Auch der Hang ist sehr cool, hoffentlich fahren wir wieder von ganz oben.“
Scheib will „Risikobereitschaft balancieren“
So sehr es sie freuen würde, die Kugel schon in Schweden klarzumachen, sieht sie den anstehenden Riesentorlauf auch als einzelnes Rennen. „Ich werde schon schauen, dass ich meine Risikobereitschaft balanciere, trotzdem möchte ich wirklich eine starke Leistung zeigen.“ Wenn sie für Österreich Ski-Geschichte schreiben könnte, dann „wäre das etwas sehr Schönes. Jetzt ist es zum Greifen nah, von dem her versuche ich alles reinzulegen.“ Sie selbst wisse nun sehr genau, dass man konstant über eine Saison ständig abliefern muss, wenn man so ein Ziel erreichen will. Darüber sei nur noch der Gewinn des Gesamtweltcups zu stellen. „Da braucht es schon eine starke Leistung, da wäre ich schon sehr stolz auf mich.“
Nach der Olympia-Enttäuschung habe sie Zeit für sich gebraucht. „Die Tage danach waren nicht einfach.“ Die Conclusio: Man könne in der Zukunft Sachen ändern, die nicht so gut gelaufen sind. Beim olympischen Riesentorlauf hatte sie nach einem Trainer-Funkspruch ihre Linie geändert, was sie wohl um eine Medaille gebracht hatte. Als Fünfte fehlten auf Silber nur 0,07 Sekunden.
Assinger optimistisch
Cheftrainer Roland Assinger ist zuversichtlich. „Eigentlich sehr realistisch, die Chancen stehen gut. Wenn sie ihre Hausaufgaben macht, und das zeigt, was sie kann, dann sollte sich das schon ausgehen.“ Und geht es sich in Schweden noch nicht aus, hat Scheib beim Weltcup-Finale in Lillehammer eine zweite Chance. Er selbst habe Scheib wegen der Speed-Wochenenden länger nicht gesehen, aber von seinem Trainerumfeld Gutes gehört. „Ich weiß, dass sie sehr gut drauf ist. Sie haben gut trainiert zu Hause, auch hier in Aare, es schaut ganz gut aus.“
Scheib sorgte in Sölden für Trendumkehr
Die RTL-„Baustelle“ bei den Frauen im ÖSV hatte jahrelang für negative Schlagzeilen gesorgt. Nach den beiden Riesentorlauf-Kugeln von Anna Fenninger (2014, 2015) hatte zuletzt Brem diese Spezialwertung gewonnen. Scheib erlöste den ÖSV am 25. Oktober in Sölden mit ihrem ersten Sieg, dem ersten für den ÖSV seit über neuneinhalb Jahren bzw. nach 79 sieglosen RTL-Rennen. Assinger ist sich bewusst, dass Scheib vieles überstrahlt. „Die Genugtuung wäre sehr schön. Es hängt sehr viel von einer Athletin ab, sonst haben wir nach wie vor noch Nachholbedarf im Riesenslalom.“ Lichtblicke gebe es im Europacup. „Und auch eine Nina Astner, die heuer den Sprung in die Top-20 geschafft hat. Man sieht Fortschritte, aber die gehen mit kleinen Schritten.“
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