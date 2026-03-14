Riesentorlauf der Damen in Are – ab 10 Uhr LIVE

Scheib will „Risikobereitschaft balancieren“

So sehr es sie freuen würde, die Kugel schon in Schweden klarzumachen, sieht sie den anstehenden Riesentorlauf auch als einzelnes Rennen. „Ich werde schon schauen, dass ich meine Risikobereitschaft balanciere, trotzdem möchte ich wirklich eine starke Leistung zeigen.“ Wenn sie für Österreich Ski-Geschichte schreiben könnte, dann „wäre das etwas sehr Schönes. Jetzt ist es zum Greifen nah, von dem her versuche ich alles reinzulegen.“ Sie selbst wisse nun sehr genau, dass man konstant über eine Saison ständig abliefern muss, wenn man so ein Ziel erreichen will. Darüber sei nur noch der Gewinn des Gesamtweltcups zu stellen. „Da braucht es schon eine starke Leistung, da wäre ich schon sehr stolz auf mich.“