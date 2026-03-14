Nächster Routinier hängt seine Skier an den Nagel

Größter Erfolg bei WM 2019

Maurberger schaffte es in seiner Weltcup-Karriere fünfmal in die Top Ten. Seinen größten Erfolg feierte der Technikspezialist bei der Ski-WM 2019 im schwedischen Åre, als er mit Italien Bronze im Teambewerb gewann. In der laufenden Saison stand der Ahrntaler noch bei drei Slaloms am Start, blieb dabei jedoch ohne Weltcuppunkte.