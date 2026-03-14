Was in der „Gruselliga“ entscheidend sein wird

LIVE: Shiffrin vorne, Brunner kann nicht mithalten
Ski-Weltcup im Ticker
Der GAK eröffnet am Samstag (17 Uhr) in Graz gegen den Cupsieger aus Wolfsberg die „Gruselliga“. Alles, was sich historisch in den unteren Play-offs der Bundesliga bisher zugetragen hat, wer sich am meisten Chancen ausrechnen darf, wer zittern muss – das lesen Sie hier!
Zum achten Mal in der Bundesliga-Geschichte wird die Abstiegsrunde zum Überlebenskampf der „Flop-6“. Wie für WSG Tirol, Altach, Ried, Wolfsberg und BW Linz gibt’s auch für den GAK nur ein Ziel: Klassenerhalt!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.