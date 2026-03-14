Konferenz mit Bayern und BVB ab 15.30 Uhr LIVE

26. Runde in der deutschen Fußball-Bundesliga: Vier Spiele stehen wie gewohnt heute Nachmittag auf dem Programm. Bayer Leverkusen empfängt den FC Bayern, Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Heidenheim, Borussia Dortmund trifft auf Augsburg und TSG Hoffenheim muss gegen den VfL Wolfsburg ran. Wir berichten live in der Konferenz ab 15.30 Uhr – siehe Ticker unten.