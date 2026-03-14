Heilkräftiges Wasser für das verehrte Hemmabier

Am Sonntag wird das Hemmabier angezapft

Bisher sind Tausende Euro für die Rosaliengrotte zusammengekommen. Sadovnik: „Wir sind darüber sehr froh! Es gibt immer etwas zu tun.“ Heuer soll die Kapelle ober der Rosalienquelle saniert werden. Der gewaltige Fels darüber, der das Glöcklein, die Mutter Gottes, behütet, ist bereits vor Jahren gesichert worden. Sadvonik: „Es gibt aber immer wieder Maßnahmen, wo Geld notwendig ist.“ Das Hemmabier wird in einer Woche, am Sonntag, 15. März, um 11 Uhr beim Bleiburger Schinkenfest angezapft.