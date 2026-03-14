Der Liga-Top-Verdiener bringt VSV zur Verzweiflung

Der VSV will am Samstag im Viertelfinale gegen Graz erstmals jubeln und auf 1:2 in der Serie verkürzen. Bislang prallten die stark spielenden Adler meist an Hexer Maxime Lagace, der in den Play-offs mit einer unglaublichen Fangquote von 97,06 Prozent glänzen konnte, ab. Der Kanadier ist nicht nur gut, er ist auch einer der teuersten Spieler in der ganzen ICE-Liga. Aber die Villacher suchen schon nach Lösungen. . .