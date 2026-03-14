Der Liga-Top-Verdiener bringt VSV zur Verzweiflung

Der VSV will am Samstag im Viertelfinale gegen Graz erstmals jubeln und auf 1:2 in der Serie verkürzen. Bislang prallten die stark spielenden Adler meist an Hexer Maxime Lagace, der in den Play-offs mit einer unglaublichen Fangquote von 97,06 Prozent glänzen konnte, ab. Der Kanadier ist nicht nur gut, er ist auch einer der teuersten Spieler in der ganzen ICE-Liga. Aber die Villacher suchen schon nach Lösungen. . .
Das ist echt brutal! Da ist der VSV im Play-off-Viertelfinale um nichts schlechter als Graz und liegt in der „Best-of-7“-Serie mit 0:2 zurück. Villach-Schlussmann Joe Cannata spielt sehr gut, Graz-Hexer Maxime Lagace aber ist außergewöhnlich stark.
Außerirdische Quote
Schon im Grunddurchgang glänzte er mit einer „Save Percentage“ von 91,98 Prozent (was schon gut ist!), jetzt in den Playoffs hält er bei fast außerirdischen 97,06 Prozent. Der VSV gab in den zwei Partien 62 Schüsse auf den 33-Jährigen ab, traf nur zweimal ins Schwarze. Beim 1:5 daheim rannte VSV zwei Drittel an, hatte die besseren Chancen – aber Lagace hielt bis zum Schlussdrittel gleich drei, vier Tausender-Chancen.
Zählt zu Top-Verdienern
Das viele Geld, das Graz für den Kanadier mit NHL-Erfahrung (20 Partien!) auf den Tisch legt, lohnt sich scheinbar total. Denn der Hexer zählt mit seinem Klubkollegen Lukas Haudum zu den absoluten Top-Verdienern der ganzen ICE-Liga. Es wird gemunkelt, dass er pro Saison mehr als stolze 200.000 Euro kostet.
Vorgänger gefeuert
Dazu muss noch erwähnt werden, dass die Grazer ja Vorgänger-Goalie Jonas Gunnarsson (Sd) trotz eines laufenden Vertrages in die Wüste geschickt haben und ihn ausbezahlen mussten.
Goalie mehr bearbeiten
Doch daran kann der VSV eh nichts ändern – außer heute beim dritten Duell auswärts wieder alles zu versuchen, um die Mauer Lagace zum Wanken zu bringen. „Der Kanadier ist ein wirklich starker Keeper, aber wir machen ihn noch besser“, klagt Sportchef Herbie Hohenberger. „Wir stören ihn kaum, wir nehmen die Sicht nicht. Die Spieler müssen endlich anfangen dorthin zu gehen, wo es weh tut.“
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