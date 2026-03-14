Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Herbie kennt Rezept

Der Liga-Top-Verdiener bringt VSV zur Verzweiflung

Kärnten
14.03.2026 13:59
VSV prallte im Play-off immer wieder an Graz-Keeper Maxime Lagace ab.
VSV prallte im Play-off immer wieder an Graz-Keeper Maxime Lagace ab.(Bild: Josef Kuess)
Porträt von Albert Kurka
Von Albert Kurka

Der VSV will am Samstag im Viertelfinale gegen Graz erstmals jubeln und auf 1:2 in der Serie verkürzen. Bislang prallten die stark spielenden Adler meist an Hexer Maxime Lagace, der in den Play-offs mit einer unglaublichen Fangquote von 97,06 Prozent glänzen konnte, ab. Der Kanadier ist nicht nur gut, er ist auch einer der teuersten Spieler in der ganzen ICE-Liga. Aber die Villacher suchen schon nach Lösungen. . .

0 Kommentare

Das ist echt brutal! Da ist der VSV im Play-off-Viertelfinale um nichts schlechter als Graz und liegt in der „Best-of-7“-Serie mit 0:2 zurück. Villach-Schlussmann Joe Cannata spielt sehr gut, Graz-Hexer Maxime Lagace aber ist außergewöhnlich stark.

Außerirdische Quote
Schon im Grunddurchgang glänzte er mit einer „Save Percentage“ von 91,98 Prozent (was schon gut ist!), jetzt in den Playoffs hält er bei fast außerirdischen 97,06 Prozent. Der VSV gab in den zwei Partien 62 Schüsse auf den 33-Jährigen ab, traf nur zweimal ins Schwarze. Beim 1:5 daheim rannte VSV zwei Drittel an, hatte die besseren Chancen – aber Lagace hielt bis zum Schlussdrittel gleich drei, vier Tausender-Chancen.

Zählt zu Top-Verdienern
Das viele Geld, das Graz für den Kanadier mit NHL-Erfahrung (20 Partien!) auf den Tisch legt, lohnt sich scheinbar total. Denn der Hexer zählt mit seinem Klubkollegen Lukas Haudum zu den absoluten Top-Verdienern der ganzen ICE-Liga. Es wird gemunkelt, dass er pro Saison mehr als stolze 200.000 Euro kostet.

Lesen Sie auch:
VSV um Stürmer Guus van Nes muss die Grazer heute wieder voll bearbeiten.
Zuversicht nach Pleite
VSV-Trainer überrascht mit seinem guten Deutsch!
12.03.2026

Vorgänger gefeuert
Dazu muss noch erwähnt werden, dass die Grazer ja Vorgänger-Goalie Jonas Gunnarsson (Sd) trotz eines laufenden Vertrages in die Wüste geschickt haben und ihn ausbezahlen mussten.

Graz-Goalie Lagace ist aktuell in Top-Form, bringt VSV zur Verzweiflung.
Graz-Goalie Lagace ist aktuell in Top-Form, bringt VSV zur Verzweiflung.(Bild: APA/EXPA)

Goalie mehr bearbeiten
Doch daran kann der VSV eh nichts ändern – außer heute beim dritten Duell auswärts wieder alles zu versuchen, um die Mauer Lagace zum Wanken zu bringen. „Der Kanadier ist ein wirklich starker Keeper, aber wir machen ihn noch besser“, klagt Sportchef Herbie Hohenberger. „Wir stören ihn kaum, wir nehmen die Sicht nicht. Die Spieler müssen endlich anfangen dorthin zu gehen, wo es weh tut.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
14.03.2026 13:59
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
221.083 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
190.016 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
170.060 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2196 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1060 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Tirol
Dornauer muss seinen Führerschein abgeben
885 mal kommentiert
Mehr Kärnten
Herbie kennt Rezept
Der Liga-Top-Verdiener bringt VSV zur Verzweiflung
Echte Brauspezialität
Heilkräftiges Wasser für das verehrte Hemmabier
Leben ohne Zucker
Erste Fastenhälfte geschafft: Naschkatzen-Bilanz
Tipps und Trends
Kärntner Hochzeitskunst wurde ausgezeichnet
Im Bus unterwegs
Öffi-Ausbau: Mobil auch an den Wochenenden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf