Messerattacke: Mann rettet sich in fremdes Auto

Mit einem verzweifelten Sprung auf den Beifahrersitz eines fremden Autos rettete sich ein 20-Jähriger in Wien-Ottakring am Freitag vor seinem Angreifer. Sekunden später soll der Mann bereits mit einem Messer auf die Fensterscheibe eingestochen haben ...
Die dramatischen Szenen spielten sich kurz vor Mitternacht ab. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem sie einen heftigen Streit zwischen zwei jungen Männern beobachtet hatten. Im Zuge der Auseinandersetzung soll einer der Beteiligten plötzlich ein Messer gezückt und versucht haben, auf seinen Kontrahenten einzustechen.
Opfer hatte Schnittwunde im Hüftbereich
Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring am Einsatzort eintrafen, fanden sie das 20-jährige Opfer mit einer Schnittwunde im Hüftbereich vor. Die Verletzung stellte sich als oberflächlich heraus. Der Mann wurde noch vor Ort von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und anschließend in häusliche Pflege entlassen.
In ein unversperrtes Auto geflüchtet
Laut Aussage des Opfers soll der Angriff von einem Bekannten ausgegangen sein – angeblich wegen offener Geldschulden. In seiner Not flüchtete der 20-Jährige in einen unversperrten Pkw und hielt die Tür von innen zu. Der Angreifer soll daraufhin mehrmals mit dem Messer auf die Fensterscheibe des Autos eingestochen und diese beschädigt haben.
Als der Verdächtige die herannahenden Einsatzkräfte bemerkte, ergriff er zunächst die Flucht. Dank einer genauen Personenbeschreibung konnten Polizisten den mutmaßlichen Täter jedoch wenig später unweit des Tatorts anhalten und vorläufig festnehmen.
Verdächtiger ist bereits polizeibekannt
Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen polizeibekannten 20-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Gegen ihn besteht bereits ein aufrechtes Waffenverbot. Der Mann wurde wegen des Verdachts der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung sowie wegen Sachbeschädigung angezeigt und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam.
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