Messerattacke: Mann rettet sich in fremdes Auto

In ein unversperrtes Auto geflüchtet

Laut Aussage des Opfers soll der Angriff von einem Bekannten ausgegangen sein – angeblich wegen offener Geldschulden. In seiner Not flüchtete der 20-Jährige in einen unversperrten Pkw und hielt die Tür von innen zu. Der Angreifer soll daraufhin mehrmals mit dem Messer auf die Fensterscheibe des Autos eingestochen und diese beschädigt haben.