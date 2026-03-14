16 Monate nur die kleinere Kugel versenkt

Egal ob Vienna-Stürmer Christoph Monschein heute gegen die Young Violets trifft oder nicht, sollte er eingewechselt werden, dann macht er den Ausgleich. Der hätte mit dem Spielstand aber absolut nichts zu tun. Der 33-Jährige hätte dann wieder genauso viele Pflichtspiele für den Zweitligisten absolviert, wie er seit seiner Ankunft im Juli 2023 verpasst hat – nämlich 42.