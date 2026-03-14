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Blicke nach Hollywood

Oscar-Gala als Fest für Skandalnudeln

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14.03.2026 12:00
Jim Carrey sorgte bei den César Awards für Aufregung.
Jim Carrey sorgte bei den César Awards für Aufregung.(Bild: AP/Thomas Padilla)
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Die 98. Academy Awards versprechen wie jedes Jahr ganz viel Glamour. Doch es ist nicht alles gold, das glänzt, denn Proteste, Hoppalas und Shitstorms drohen den Filmpreis madig zu machen.

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Die ganze Welt schaut in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Hollywood, wenn die Oscars verliehen werden und die größten Filmstars der Welt auftreten. Genau diese Weltöffentlichkeit ist es aber auch, die gerne benutzt wird, um ganz andere Agenden zu bedienen. Im derzeitigen politischen Klima zwischen Iran-Krieg und inneramerikanischen Konflikten wird es die Academy schwer haben, klare Statements der Stars zu verhindern.

Das wurde bereits bei viel kleineren Veranstaltungen in den letzten Wochen und Monaten klar. Viele Schauspieler tragen Anstecker mit Aufschriften wie „ICE OUT“, um etwa gegen die US-Einwanderungsbehörde zu protestieren. Bei den BAFTAs gab es „Free Palestine!“-Rufe auf der Bühne. Nun kommt noch der Iran-Konflikt frisch dazu.

Doch neben politischen Protesten tauchten kürzlich auch ganz und gar unvorhersehbare Schwierigkeiten für die Organisatoren von Award-Shows auf: Beim britischen Filmpreis gab es einen Shitstorm, nachdem der an Tourette leidende John Davidson aufgrund seiner zwanghaften Ticks das N-Wort hinausschrie, als die beiden „Sinners“-Stars Michael B. Jordan und Delroy Lindo auf die Bühne kamen.

Liza Colón-Zayas war eine von vielen Darstellern, die den Button mit der Aufschrift „ICE OUT“ ...
Liza Colón-Zayas war eine von vielen Darstellern, die den Button mit der Aufschrift „ICE OUT“ bei der Preisverleihung trugen.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Und beim César-Filmpreis in Paris wollte Jim Carrey einfach nur einen Ehrenpreis entgegennehmen und wurde Ziel unzähliger Verschwörungstheorien im Internet, die aufgrund seines veränderten Gesichts von einem Klon oder Alien sprachen.

Die Oscar-Gala kann also ganz leicht zum Fest für Skandalnudeln aller Art werden. Wenn nur Shitstorms und Proteste den Gewinnern nicht das Scheinwerferlicht nehmen ...

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