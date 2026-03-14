Oscar-Gala als Fest für Skandalnudeln

Die ganze Welt schaut in der Nacht von Sonntag auf Montag nach Hollywood, wenn die Oscars verliehen werden und die größten Filmstars der Welt auftreten. Genau diese Weltöffentlichkeit ist es aber auch, die gerne benutzt wird, um ganz andere Agenden zu bedienen. Im derzeitigen politischen Klima zwischen Iran-Krieg und inneramerikanischen Konflikten wird es die Academy schwer haben, klare Statements der Stars zu verhindern.