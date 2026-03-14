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Erwarten drittes Kind

Schwangere Frau von Reus nach Reitunfall in Klinik

Fußball International
14.03.2026 13:58
Gartmann und Reus sind seit 2019 verheiratet.
Gartmann und Reus sind seit 2019 verheiratet.(Bild: EPA/HAYOUNG JEON)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Scarlett Gartmann, die Ehefrau des deutschen Fußball-Stars Marco Reus, liegt nach einem Reitunfall im Krankenhaus. Und damit nicht genug – sie ist schwanger. Soweit scheint es ihr und dem Baby aber gut zu gehen.

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Nach eigenen Angaben ist die 32-Jährige mit leichten Blessuren und dem Schrecken davongekommen. „Was am Ende aber wirklich zählt: Dem Baby und mir geht es gut“, schrieb sie in einem Post auf ihrem Instagram-Account. Gartmann, die mit ihrer Familie in Los Angeles lebt, erwartet mit dem ehemaligen Star von Borussia Dortmund und Ex-Nationalspieler das dritte gemeinsame Kind.

„War sofort bewusstlos“
„Zum Glück ist alles in Ordnung. Nur ein paar Prellungen und Schürfwunden“, schrieb Gartmann. An den Unfall kann sich die in Hagen geborene Deutsche, die seit 2019 mit Reus verheiratet ist, nur noch bruchstückhaft erinnern. Beim Aufsteigen habe sie womöglich „den Schweif“ des Tieres berührt. „Auf jeden Fall ging er sofort mit allen Vieren hoch, und weil ich noch nicht richtig im Sattel saß, lag ich im nächsten Moment schon im Dreck“, beschrieb Gartmann die Situation. „Danach ist alles schwarz. Ich war sofort bewusstlos und kann mich an den Moment selbst gar nicht erinnern.“

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Auszeit vom Reitsport
Die Ehefrau von Reus hat sich nach eigenen Angaben dann im Krankenhaus gründlich untersuchen lassen. Sie sei mit dem Schrecken davongekommen. Die Lehre daraus habe sie gezogen – und legt vom Reitsport eine Pause ein. „Sicherheit geht einfach vor – für mein Baby und für mich.“

Reus zog mit Familie 2024 nach LA
Marco Reus wechselte nach 15 Jahren in der Fußball-Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund 2024 in die US-Profiliga zu Los Angeles Galaxy. Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte Reus 48 Spiele.

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