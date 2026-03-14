Schwangere Frau von Reus nach Reitunfall in Klinik

„War sofort bewusstlos“

„Zum Glück ist alles in Ordnung. Nur ein paar Prellungen und Schürfwunden“, schrieb Gartmann. An den Unfall kann sich die in Hagen geborene Deutsche, die seit 2019 mit Reus verheiratet ist, nur noch bruchstückhaft erinnern. Beim Aufsteigen habe sie womöglich „den Schweif“ des Tieres berührt. „Auf jeden Fall ging er sofort mit allen Vieren hoch, und weil ich noch nicht richtig im Sattel saß, lag ich im nächsten Moment schon im Dreck“, beschrieb Gartmann die Situation. „Danach ist alles schwarz. Ich war sofort bewusstlos und kann mich an den Moment selbst gar nicht erinnern.“