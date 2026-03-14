Verstappen wütet: „Das Auto ist absolut unfahrbar“

Auch Startproblem sorgt für Ärger

Im Sprint kam zusätzlich ein misslungener Start hinzu. Verstappen kam nur langsam vom Fleck und fiel dadurch weit zurück. „Im Grunde hatte ich mehr oder weniger das gleiche Problem wie Liam Lawson in Australien“, erklärte er mit Blick auf den missglückten Start seines Teamkollegen beim Saisonauftakt. Woran es genau lag, konnte Verstappen nicht sagen. „Ehrlich gesagt habe ich gar nicht gefragt.“