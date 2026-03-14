Im letzten Slalom der Karriere wieder Gold geholt

Mit zwei Knorpelschäden im rechten Knie fuhr Veronika Aigner in Cortina den Gegner auf und davon: „Gerade im Slalom spüre ich es ziemlich, aber bei den Paralympics blendest du einfach den Schmerz aus.“ Zweiter bemerkenswerter Punkt war, dass „Vroni“ und Guide Eric Digruber nach dem Kreuzbandriss von Schwester Elisabeth Aigner nur wenig miteinander trainieren konnten. Das war aber auch schon in den Speedbewerben, als „Vroni“ mit Lilly Sammer zweimal Gold holte, kein Problem.