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4,04 Sekunden voran

Im letzten Slalom der Karriere wieder Gold geholt

Wintersport
14.03.2026 13:34
Veronika Aigner gewann bei den Paralympics in Cortina auch den Slalom, verlässt Italien damit ...
Veronika Aigner gewann bei den Paralympics in Cortina auch den Slalom, verlässt Italien damit mit vier Goldenen und einer Silbermedaille.(Bild: GEPA)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Veronika Aigner ist ein Phänomen. Bei den Paralympics in Cortina holte sie im letzten Slalom ihrer Karriere mit Guide Eric Digruber wieder Gold. Und das mit einem Vorsprung von 4,04 Sekunden! Damit beendet die sehbeeinträchtigte Niederösterreicherin die Spiele mit 4 Siegen und einem zweiten Platz! Elina Stary holte nach zwei Bronzemedaillen mit Guide Stefan Winter Silber.

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Mit zwei Knorpelschäden im rechten Knie fuhr Veronika Aigner in Cortina den Gegner auf und davon: „Gerade im Slalom spüre ich es ziemlich, aber bei den Paralympics blendest du einfach den Schmerz aus.“ Zweiter bemerkenswerter Punkt war, dass „Vroni“ und Guide Eric Digruber nach dem Kreuzbandriss von Schwester Elisabeth Aigner nur wenig miteinander trainieren konnten. Das war aber auch schon in den Speedbewerben, als „Vroni“ mit Lilly Sammer zweimal Gold holte, kein Problem.

Eric Digruber führte als Guide Veronika Aigner zum Sieg im Slalom.
Eric Digruber führte als Guide Veronika Aigner zum Sieg im Slalom.(Bild: GEPA)

„Unfassbar stolz“
In ihrer ersten Reaktion sagte die 23-Jährige aus Gloggnitz: „Wir haben den Ski gehen lassen. Ich bin unfassbar stolz, dass wir die Spiele so gut gemeistert haben. Mit so einer Bilanz habe ich niemals gerechnet. Das war mein letzter Slalom, ein absolut krönender Abschluss in dieser Disziplin.“

Guide Eric Digruber meinte: „Der Plan ist nach der Verletzung von ihrer Schwester Lisi kurzfristig entstanden. Wir haben alle Hebel in Bewegung gesetzt. Am Ende hat es geklappt.“ Veronika sagte: „Ich kenne Eric schon seit 13 Jahren, habe großes Vertrauen zu ihm. Er war ja auch schon Cheftrainer des Paraski-Teams. Der Kontakt ist nie abgerissen. Im Sommer sind wir immer zum Grillen bei ihm am Erlaufsee.“

Elina Stary fuhr zu Silber im Slalom – ihre dritte Medaille.
Elina Stary fuhr zu Silber im Slalom – ihre dritte Medaille.(Bild: GEPA)

„Darauf lässt sich aufbauen“
Elina Stary verlässt Cortina mit drei Medaillen: „Darauf lässt sich für die Zukunft perfekt aufbauen. Mit 19 Jahren bin ich erst am Anfang der Karriere.“ Guide Stefan Winter dankte dem ganzen Team: „Daran haben auch alle Trainer, Betreuer und Physiotherapeuten ganz großen Anteil.“

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