Adriana Zartl: „Nicht kommen, ist keine Option!“

Mit viel Selbstironie erzählt Adriana Zartl in ihrem Kabarett „50+ und geil“ vom (Sex-)Leben ab Fünfzig: erste Dates, große Erwartungen und kleine Katastrophen. Was ihre Unsicherheiten mit der Wiener Staatsoper zu tun haben und welche Bosheiten sie von ihrem Ex-Mann ertragen musste? Im Video-Interview.