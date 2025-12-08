So stehen Österreichs Abgeordneten zu Mercosur

„Ich war die Jeanne d’Arc von Ceta (Handelsabkommen zwischen EU und Kanada). Das ist ein Erfolgsmodell. So wird es auch mit Mercosur sein. Es braucht keiner Angst davor zu haben“, sagt die ÖVP-EU-Abgeordnete Angelika Winzig. Der Sozialdemokrat Andreas Schieder betont, dass bei der Überarbeitung des Deals auf Bedenken im Sozialbereich eingegangen worden sei.

Frankreich stimmt im Rat voraussichtlich für den Pakt

Aufgrund der nach wie vor unklaren Verhältnisse – im Rat der EU braucht es eine qualifizierte Mehrheit – könnte Österreich bei den Abstimmungen also durchaus zum Zünglein an der Waage werden. Laut dem Grünen Thomas Waitz werden die Skeptiker Polen im Rat gegen und Frankreich für Mercosur stimmen. In diesem Fall bräuchte es Österreichs Zustimmung nicht.