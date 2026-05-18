Frauen müssen länger auf transparente Löhne warten

Nur mehr wenige Wochen bleiben, dann müsste die EU‑Lohntransparenzrichtlinie eigentlich in österreichisches Recht gegossen sein. Doch statt einer Einigung liefern sich Arbeiterkammer (AK) und Wirtschaftskammer (WKÖ) einen erbitterten Schlagabtausch. Während die AK von Blockade und Ausreden spricht, warnt die WKÖ vor einem „Bürokratiemonster“ und einer Angleichung der Löhne nach unten.