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Frauen müssen länger auf transparente Löhne warten

Wirtschaft
18.05.2026 18:10
Frauen sollen die Männergehälter im Betrieb künftig erfragen können, so die Vorgabe der EU. Doch ...
Frauen sollen die Männergehälter im Betrieb künftig erfragen können, so die Vorgabe der EU. Doch die Verhandlungen über eine rasche Umsetzung der Richtlinie stocken.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Vergil Siegl
Von Vergil Siegl

Nur mehr wenige Wochen bleiben, dann müsste die EU‑Lohntransparenzrichtlinie eigentlich in österreichisches Recht gegossen sein. Doch statt einer Einigung liefern sich Arbeiterkammer (AK) und Wirtschaftskammer (WKÖ) einen erbitterten Schlagabtausch. Während die AK von Blockade und Ausreden spricht, warnt die WKÖ vor einem „Bürokratiemonster“ und einer Angleichung der Löhne nach unten.

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Die EU‑Entgelttransparenzrichtlinie ist seit Mai 2023 in Kraft und muss bis 7. Juni 2026 in nationales Recht umgesetzt werden. Ziel ist es, die Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern spürbar zu verringern. Konkret sollen Arbeitnehmer künftig etwa das Recht erhalten, Auskunft über das durchschnittliche Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit zu verlangen.

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