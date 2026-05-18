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„Falscher“ Rennanzug

„Wenn es doof läuft, verliert Jonas eine Minute“

Sport-Mix
18.05.2026 18:30
Rad-Star Jonas Vinegegaard will sein Zeitfahr-Outfit testen.
Rad-Star Jonas Vinegegaard will sein Zeitfahr-Outfit testen.(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Aufregung vor dem Einzelzeitfahren beim Giro d´Italia! Superstar Jonas Vingegaard darf im so wichtigen Kampf gegen die Uhr seinen eigenen Rennanzug nicht tragen. Laut Experten könnte das dem zweimaligen Tour-de-France-Sieger eine Minute Zeit kosten.

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Riskiert Top-Favorit Jonas Vingegaard am Dienstag im Giro-Zeitfahren einen Ausschluss? Der dänische Superstar müsste als Führender der Bergwertung einen Anzug vom italienischen Rennveranstalter tragen. Das holländische Worldtour-Team Visma-Lease a Bike steckte aber rund 50.000 Euro in die Entwicklung eines ultraschnellen Outfits für seinen Kapitän.

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