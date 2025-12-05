Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saatgut bedroht

Brüssel bläst zu Großangriff auf Klima und Natur

Innenpolitik
05.12.2025 19:00
Regelungen für Saatgut sollen zugunsten von Großkonzernen geändert werden
Regelungen für Saatgut sollen zugunsten von Großkonzernen geändert werden(Bild: Matt Observe / Matthias Obergrub)

Die derzeitige Entwicklung auf europäischer Ebene gibt zu denken. Nach dem Vorstoß Brüssels, die Gentechnik durch die Hintertür auf unsere Teller zu bringen, erfolgt jetzt eine Aushöhlung der bisher strengen Umweltschutzbestimmungen nach der anderen, wettern SPÖ-Europamandatar Günther Sidl und sein grüner Kollege Tom Waitz.

0 Kommentare

Was Österreichs Ökoszene aktuell in Aufruhr versetzt: Es wird an einer Aufweichung der Wasserrahmenrichtlinie gearbeitet. Laut Öko-Urgestein Helmut Belanyecz vom Kuratorium für Fischerei und Gewässerschutz „eine der gefährlichsten Kehrtwenden der letzten Jahre“. Denn laut WWF-Aktivisten soll das sogenannte Verschlechterungsverbot fallen. Dieses besagt, dass Gewässer in ihrem ökologischen Zustand bewahrt werden müssen.

Offenes Einfallstor für neue Verschmutzungen
„Es dürfen dann wieder mehr Schadstoffe eingeleitet werden. Für Flüsse, Seen und Grundwasser fatal“, warnt WWF-Expertin Bettina Urbanek. Sie spricht von einem „offenen Einfallstor für neue Verschmutzungen, die Ökosysteme zerstören und Trinkwasser gefährden werden“. Noch dramatischer wird der mögliche Angriff aufs „One-out-all-out“-Prinzip: Gewässer könnten trotz einzelner stark toxischer Belastungen als „gut“ durchgewunken werden – ein Freibrief für schleichende ökologische Kollapszonen.

Flussverschmutzung droht zuzunehmen.
Flussverschmutzung droht zuzunehmen.(Bild: WWF/Egger)

Während der Wasserschutz im Eiltempo aufgeweicht wird, warnt die „Arche Noah“ gleichzeitig vor dem neuen EU-Saatgutrecht, mit dem das Ende regional angepasster Sorten eingeläutet werde. „Wenn Brüssel bestimmt, welche Kulturen überhaupt noch gezüchtet werden dürfen, verlieren wir biologische Vielfalt – genau dann, wenn wir sie am dringendsten brauchen“, heißt es aus der Organisation, die in Schiltern (NÖ) Tausende rare Gemüsesorten in Samenform hütet.

Lesen Sie auch:
Bio-Landwirte fürchten, dass sich die Pflanzen auf ihren Feldern mit Gen-Ware von benachbarten ...
EU lockert Regeln
Gen-Produkte: Bauern pochen auf Kennzeichnung
05.12.2025
Kennzeichnung fällt
EU einigt sich auf Lockerung von Gentechnik-Regeln
04.12.2025
„Krone“-Kommentar
Gentechnik durch die Hintertür? Nein, danke!
04.12.2025

Kritik an Untätigkeit von Minister Totschnig
Schon kommende Woche entscheiden die EU-Landwirtschaftsminister, ob es „kleinen“ Züchtern und Bauern verboten wird, neu entwickelte, vielfältige Getreidesorten oder Ölpflanzen zu vermarkten. „Arche Noah“-Aktivist Axel Grunt: „Brüssel will ungeniert indirekt festlegen würde, welche Kulturen überhaupt noch gezüchtet werden darf. Das spielt ganz ungeniert milliardenschweren Agrokonzernen in die Hände, die Ernährungssouveränität an sich reißen wollen.“ Kritik wird auch an Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig laut: „Zu all diesen brisanten Entwicklungen hat er zuletzt kein Wort gesagt.“

Porträt von Mark Perry
Mark Perry
Porträt von Petja Mladenova
Petja Mladenova
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schulleitungen verbringen derzeit ungefähr ein Drittel ihrer Arbeitszeit mit bürokratischen ...
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
Zwei Verhaftungen
Bombenalarm in England: Rund 200 Häuser evakuiert
Derzeit in Testphase
China: Hier regelt „RoboCop“ Verkehr auf Kreuzung
Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
259.021 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.439 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
135.111 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Innenpolitik
Saatgut bedroht
Brüssel bläst zu Großangriff auf Klima und Natur
Pläne präsentiert
So sollen Schulen bei Bürokratie entlastet werden
LIVA ERHIELT GELD
Ex-Stadtchef zahlt vor Prozess 19.061 Euro zurück
Zweidrittelmehrheit
Billigstrom-Gesetz: Regierung nun auf Stimmenfang
1,7 Mio. betroffen
Leseprobleme hängen mit sozialer Herkunft zusammen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf