Brüssel bläst zu Großangriff auf Klima und Natur

Kritik an Untätigkeit von Minister Totschnig

Schon kommende Woche entscheiden die EU-Landwirtschaftsminister, ob es „kleinen“ Züchtern und Bauern verboten wird, neu entwickelte, vielfältige Getreidesorten oder Ölpflanzen zu vermarkten. „Arche Noah“-Aktivist Axel Grunt: „Brüssel will ungeniert indirekt festlegen würde, welche Kulturen überhaupt noch gezüchtet werden darf. Das spielt ganz ungeniert milliardenschweren Agrokonzernen in die Hände, die Ernährungssouveränität an sich reißen wollen.“ Kritik wird auch an Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig laut: „Zu all diesen brisanten Entwicklungen hat er zuletzt kein Wort gesagt.“