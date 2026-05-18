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Neue Verschärfungen

EU-Asylpakt: Kommt jetzt die Migrationswende?

Innenpolitik
18.05.2026 18:16
Bis 11. Juni müssen alle EU-Mitgliedsstaaten den Asyl- und Migrationspakt in nationale Gesetze ...
Bis 11. Juni müssen alle EU-Mitgliedsstaaten den Asyl- und Migrationspakt in nationale Gesetze gegossen haben.(Bild: Diverse Fotografen honorarfrei)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Rechtzeitig vor dem EU-Fristende am 11. Juni beschließt der Österreichische Nationalrat diese Woche gleich mehrere Verschärfungen bei Migrationsgesetzen – obwohl die Asylzahlen bereits niedrig sind. Was sich durch die Novelle in Österreich ändern wird.

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Die Umsetzung der größten Asylreform seit 20 Jahren steht diese Woche auf der Tagesordnung des Nationalrates – insgesamt vier Gesetzespakete sollen verabschiedet und damit der EU-Asylpakt in nationales Recht gegossen werden. Und just zu diesem Thema gibt der neue ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl seine Premiere. Es ist quasi ein Heimspiel, immerhin war der Steirer zuvor Sicherheits- und Migrationssprecher der Volkspartei.

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