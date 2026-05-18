EU-Asylpakt: Kommt jetzt die Migrationswende?

Rechtzeitig vor dem EU-Fristende am 11. Juni beschließt der Österreichische Nationalrat diese Woche gleich mehrere Verschärfungen bei Migrationsgesetzen – obwohl die Asylzahlen bereits niedrig sind. Was sich durch die Novelle in Österreich ändern wird.
Die Umsetzung der größten Asylreform seit 20 Jahren steht diese Woche auf der Tagesordnung des Nationalrates – insgesamt vier Gesetzespakete sollen verabschiedet und damit der EU-Asylpakt in nationales Recht gegossen werden. Und just zu diesem Thema gibt der neue ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl seine Premiere. Es ist quasi ein Heimspiel, immerhin war der Steirer zuvor Sicherheits- und Migrationssprecher der Volkspartei.
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