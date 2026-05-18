EU-Asylpakt: Kommt jetzt die Migrationswende?

Die Umsetzung der größten Asylreform seit 20 Jahren steht diese Woche auf der Tagesordnung des Nationalrates – insgesamt vier Gesetzespakete sollen verabschiedet und damit der EU-Asylpakt in nationales Recht gegossen werden. Und just zu diesem Thema gibt der neue ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl seine Premiere. Es ist quasi ein Heimspiel, immerhin war der Steirer zuvor Sicherheits- und Migrationssprecher der Volkspartei.