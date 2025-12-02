Curious accusation
Ten million euros worth of gold in your underpants?
Three thieves in Carinthia are said to have landed a mega coup. They are said to have smuggled gold residues from microchip production out of a security laboratory - very close to their own bodies, according to reports. It is said to have taken three years to track down the trio. This could have resulted in a loss of ten million euros.
Infineon in Villach has been under investigation for more than a year. Three employees of a subcontractor were caught stealing gold. The men's job was to clean circuit boards and machine parts with sandblasters and collect the precious metals that were detached and needed for semiconductor production.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.