Mercedes VLE bringt Luxus und Reichweite für acht

Ein Van, der nicht mehr wie ein Van aussehen will

Der wichtigste Punkt zuerst: Mercedes hat begriffen, dass so ein Auto heute nicht mehr aussehen darf wie ein fahrender Schuhkarton. Der VLE steht auf einer neuen elektrischen Van-Architektur und nutzt diese Freiheit optisch ziemlich konsequent aus. Die Silhouette ist deutlich flacher und gestreckter als das, was man von klassischen Großraumlimousinen kennt. Dazu kommt ein Luftwiderstandsbeiwert von 0,25 – und das ist für so ein Auto wirklich bemerkenswert.