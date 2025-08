Mazda3 mit Hubraum statt Turbo: Alles cool?

Ein Einstiegsmotor hat drei Zylinder und ein Vierzylinder maximal zwei Liter Hubraum? Und Turbo ist Pflicht? Nicht bei Mazda. Hier hat der Basismotor im Mazda3 vier Zylinder und mächtige 2,5 Liter Hubraum. Hubraum ersetzt also den Turbolader. Nicht umgekehrt. Und auch sonst ist hier einiges anders als bei der Konkurrenz. Was cool ist, was aber auch wirklich stört, erfahren Sie hier im Podcast.