Das ist die meistverkaufte Automarke in Österreich

Aber auch die reinen Elektro-Autos sind weiter auf der Überholspur: 9141 Stück wurden neu angemeldet, ein Plus von 13,5 Prozent. Einzig die Diesel-Hybride scheinen aus der Mode zu kommen, hier gab es einen Rückgang um 22,2 Prozent. Das liegt aber auch daran, dass die Hersteller ihre Palette an Diesel-Modellen stark zurückgefahren haben.